发挥设计巧思 说好绘本故事

绘本这一结合文图的体裁，看似轻盈简洁却蕴含教育意义。绘本虽然不挑读者年龄，但仍以小孩为主要受众，几位本地绘本作家结合各自的创作，分享如何跳脱常规，巧妙设计，增加绘本意趣，或通过说书人和孩童的互动，更生动地传达绘本讯息。

绘本看似轻盈简洁却蕴含教育意义，如吉竹伸介以《爷爷的天堂笔记本》写爷爷的死后计划：去天堂要带给神明见面礼吗？想投胎变成有钱人疼爱的猫咪还是咖啡研磨器？近期走红的《男孩、鼹鼠、狐狸与马》甚至没有故事，只由四个角色的对话构成，听上去可能简单的道理，也能成为生活的一剂良药。本地绘本作家认为，绘本虽然不挑读者年龄，但仍以小孩为主要受众，大可跳脱常规，通过巧妙的设计，甚至是说书人（storyteller）和孩童的有机互动，更生动地传达绘本讯息，从认识本土景观到更抽象的课题如战争与和平，同时不扼杀孩童的想象空间。

2008年开始在个人网站上发布黑色幽默成人童话的插画家李文良，几年下来发现这些作品，只能为少部分人带来短暂的享受，决定以正面题材作品“Wake me up at happyland”收尾，随后暂停创作。岂料这部作品却受到成人和小孩的广泛欢迎，让他意识到创作可以发挥更正面的社会意义。后来推出的《抓住大海的男孩》，说的是一个喜欢不一定要占有的故事，关系到情感关系和生态环境课题；而《我们一起玩好吗》则讲述和平概念。

这些绘本作品相继在海外出版后，李文良意识到：“虽然绘本并不拒绝成人读者，然而其市场仍然以小朋友为主，像几米这样自成一格的始终是少数。”从《我的守护熊》开始，他有意识地设想以小学生为主的读者群，处理了小朋友进入校园后，面临落单和友情关系的课题，同系列的第二集《真正的超级英雄》则提到校园霸凌。