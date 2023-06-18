企业文化深得人心 好雇主留人有方

疫情后，新加坡员工更重视工作与生活平衡，薪金、工作灵活和职业发展是让他们对工作感到满意的因素。员工把工作视为达到目的的手段，而不是个人成就感的根源，对雇主的要求同以往有异。今年“新加坡最佳雇主”排行榜及“新加坡人才趋势”调查报告反映了上述职场新趋势。连续三年被选为本地最佳雇主的谷歌，和另两家入围“十大”的公司分享他们独特的企业文化。

据调查，一个普通人一生平均工作9万个小时，相当于人生的三分之一时间都花在工作上，因而公司对人生的悲欢起伏可说至关重要。一个好公司不仅能够提供稳定收入，也能帮助员工发展技能，发挥所长，实现个人抱负，获得成就感及满足感。

所有员工都渴望遇到一个好雇主，然而一个好雇主应该具备什么条件？现在雇员对雇主的要求又是什么？《海峡时报》和国际招聘顾问公司米高蒲志（Michael Page）最近先后发布今年度的“新加坡最佳雇主”排行榜及“新加坡人才趋势”调查报告，可提供一些答案。

谷歌连续三年被选为本地最佳雇主，成功“三连霸”，成绩斐然；其他打入“十大”的企业包括苹果、乐高集团、英之杰、旺年护理之家等。米高蒲志新加坡总经理坎德尔瓦尔（Nilay Khandelwal）接受《联合早报》专访时说，他很高兴看到十大最佳雇主除了有知名跨国企业，也有一些亚洲和本地企业，而且跨越各行各业，“这显示各公司在竞争激烈的人才市场中，采取了前瞻性手法来吸引和留住人才，是一个令人欣喜的积极发展。”