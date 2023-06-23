寄托哀思 安妥告别 宠物葬礼需求增

宠物，是许多人生命中的重要伙伴。越来越多人在宠物过世后举行告别仪式，一家人悼念后才送葬。除了传统的火葬，现在也有如水葬等更自然、温和的选择。受访宠物葬礼业者讲述对这一行业的观察及做法，宠物主人谈与爱犬、爱猫告别为什么需要仪式感。

博美犬Meraki相伴张欢幸12年，是她生命中的重要伙伴，一起度过许多快乐时光。两三年前，Meraki开始出现哮喘和咳嗽等问题，健康状况逐渐恶化，让张欢幸意识到得开始为爱犬准备后事。“新加坡流行火葬，但我很怕被火烧的感觉。有些人认为宠物死后，什么感觉都没有，我却相信Meraki会感到疼痛。所以今年4月，当我在媒体上读到本地出现首家宠物水葬公司，感到很开心和感恩，终于为Meraki找到一个安详的葬法。”说到这里，张欢幸情绪激动，开始抽泣。“Meraki在4月尾过世，它跟我那么多年都很快乐，我希望它最后一程能走得安详……”



张欢幸所说的宠物水葬公司是The Green Mortician。创办人陆宇扬（28岁）在2019年注册公司，经过几年准备，今年3月开始营业，至今已为超过50只宠物举行水葬（aquamation）。

陆宇扬说：“传统火葬方式或许无法很好地安抚一些人失去宠物的悲痛情绪。不少人将水葬视为一种更自然、温和的葬法。水葬不采用高压或超高温，较能帮助人们在心理上应对宠物离世的痛苦。”