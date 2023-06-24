柔北觅新加坡果源 订户 陈爱薇发布 / 发布 / 2023年6月24日 5:00 AM 黄仁义在台湾的大学攻读农业，回到马来西亚后投入香蕉种植，五年来工作虽累，但他从中找到成就感。（林国明摄） 一串串经过八九个月细心呵护才可收成的香蕉，十分壮观。（“我的社区”提供） 新邦令金拥有全马最大的黄梨园，站在瞭望台俯瞰一望无际的黄梨海。（林国明摄） 水晶黄梨Josephine初长成，穿着好看的红色外衣。（陈爱薇摄） 这一片在武吉甘蜜没有杂草的整洁木瓜园，是当地曾氏父子一手打理的，不假手于工人。（林国明摄） “香港木瓜”是南马果农常种的木瓜，培育得好，树身没有长很高就会开花结果。（林国明摄）字体大小:小中大马来西亚是新加坡三大水果来源国之一，记者越堤到柔佛州，深入三个果园和走访进出口商，了解本地人熟悉的水果是如何种植、分类和运输到我国。业者都不约而同地说，进口到新加坡的水果，就要求一个字：美！根据本地农粮局资料，2022年本地水果的三大主要来源地是中国、马来西亚和南非。本地进口商告诉记者，从马国进口的主要是业内俗称的“土产”水果，包括西瓜、木瓜、香蕉、黄梨和榴梿等。香蕉：种蕉人呵护下成长黄仁义开发香蕉园已有五年，平日除了自己和工人，以及来上下货的司机，陪伴他最多的是鸡啼狗吠。这份城市人认为的苦差事，黄仁义当初竟然是“自投罗网”的。他告诉《联合早报》，中学毕业后有感居銮家里从事的洗照片生意较难长远维持，反观农产品价格在上涨，从事种植业的年轻人少，所以他选择到台湾上大学攻读农科。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 水果 柔佛 巴西班让果菜批发中心