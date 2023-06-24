马来西亚是新加坡三大水果来源国之一，记者越堤到柔佛州，深入三个果园和走访进出口商，了解本地人熟悉的水果是如何种植、分类和运输到我国。业者都不约而同地说，进口到新加坡的水果，就要求一个字：美！

根据本地农粮局资料，2022年本地水果的三大主要来源地是中国、马来西亚和南非。本地进口商告诉记者，从马国进口的主要是业内俗称的“土产”水果，包括西瓜、木瓜、香蕉、黄梨和榴梿等。

香蕉：种蕉人呵护下成长黄仁义开发香蕉园已有五年，平日除了自己和工人，以及来上下货的司机，陪伴他最多的是鸡啼狗吠。这份城市人认为的苦差事，黄仁义当初竟然是“自投罗网”的。

他告诉《联合早报》，中学毕业后有感居銮家里从事的洗照片生意较难长远维持，反观农产品价格在上涨，从事种植业的年轻人少，所以他选择到台湾上大学攻读农科。