善心不分贫富 慈善筹款迎难而上

进入下半年，从眼睛医疗、音乐艺术、关爱动物，到针对青少年吸毒和家暴等多个不同性质的筹款活动正如火如荼地展开。筹款活动在本地常年不缺，但在生活费高涨，世界局势动荡，以及经济前景不明朗的状况下，慈善筹款活动如何迎难而上？《联合早报》专访几位长期热衷于慈善筹款事业的女性，探讨慈善筹款活动的意义、挑战和可持续性。

投资家龙稚真是社交场合上一张熟悉的脸孔，光鲜亮丽兼时尚贵气是很多人对她的第一印象。但龙稚真在慈善界更是一个广为人知的名字，她长期投身慈善事业，从关怀怀孕少女的非盈利组织BABES，培养特需人士生活能力的动物辅助学习中心EQUAL，到向英国剑桥大学唐宁学院捐款与丈夫联合设立“Martin and Wendy Siah”本科生助学金。龙稚真不仅出钱更出力，她也是新加坡国家美术馆两年一度晚宴的筹款委员，目前正积极为在11月举行的筹款晚宴努力。

慈心不分多少 善举不分先后龙稚真受访时指出，筹款活动是社会构成的重要一环，尤其是当收入差距扩大，生活成本上升，更多人将陷入生活困境。为有需要的团体或组织筹款在一定程度上能帮助解决社会问题，改善弱势群体的生活条件，并有助推动社会进步和可持续发展，与此同时提高公民意识。

龙稚真说：“作为社会上比较有能力的一群，我们必须尽所能帮助弱势群体，并确保在社会进步的过程中没有人掉队。筹款活动还可以作为促进志愿服务的平台，传播助人为快乐之本的信息。除了筹集资金，我们还应该借此机会鼓励更多人挺身而出，不仅出钱出力和出时间，还要用他们的人脉和专业知识在慈善方面发挥作用。其实慈善活动不一定以捐钱为主，任何形式的贡献都欢迎，因为善举是建立在无条件给予的原则上，比如筹办筹款活动，出力可能比出钱更重要。”