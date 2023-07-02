插上梦想翅膀 音乐神童飞向何方？

被誉为音乐神童的莫扎特，4岁跟父亲学习钢琴，5岁作曲，6岁学小提琴，8岁创作了一批奏鸣曲和交响曲，11岁写了第一部歌剧。本地也有“神童系”演奏家，如小提琴家蔡珂宜、古典吉他演奏家娄楷文等，年纪轻轻便在国际赛事和舞台上大放异彩。《联合早报》记者访问三名音乐神童，他们尽管自小显露音乐天赋，却未必以音乐为唯一出路。父母竭力栽培孩子天赋之余，也支持他们发展其他兴趣。专家认为，培养神童最好的方式，就是把他当作普通孩子，切勿让他在孤僻的环境中成长，失去与人共情的能力，以及对世界万物的好奇心。

许文耀——发育迟缓却天赋超常 在采访许文耀之前，我心中有些忐忑。报道中他是智商超常的数理天才，也是音乐神童，小小年纪就创作了不少交响作品。但也耳闻他有一定程度的自闭症谱系障碍，因此在采访前做足了心理准备。然而见到本人，他的表现让我大吃一惊——他以飞快的逻辑推演和语速回应我抛出的任何问题，时而还不失幽默讲个冷笑话，反倒是我希望他可以体谅一下我这样的“正常人”。

今年13岁的许文耀，已经取得作曲专业的学士学位，目前在澳大利亚国立大学攻读一年的荣誉学位。很难想象，眼前这个精力旺盛的大男孩，曾经历过非常艰难的发育阶段。

许文耀从小患有全面性发育迟缓（Global Development Delay），本是一种神经系统疾病，却会造成包括语言、肌肉、肢体协调等各种障碍。父亲许德辉说：“他2岁时还不会动，4岁还不会说话，看了很多医生都讲无药可救。但他是我的第一个孩子，怎么可能放弃？”