日本徒步游先驱保罗·克里斯蒂：脚踏实地看世界更精彩

疫情期间，一些人在封城锁国的状态下，在本土有了徒步游的初体验。但徒步游并非新鲜事，在业界广为人知的徒步游先驱Walk Japan就已有31年历史。其总裁保罗·克里斯蒂（Paul Christie）不久前在本地接受《联合早报》采访，分享日本徒步游的源起，以及徒步看世界的趋势和益处。

徒步游作为一种探索自然体验文化的方式，近年来越来越受到人们的欢迎，尤其是冠病疫情之后。它不仅能让人近距离感受目的地的历史和文化底蕴，还能带来身心的愉悦和挑战。基本上，徒步者从一个地点走到另一个地点，不使用交通工具，在徒步的过程中仔细看旅程中的细节。这样的旅行方式在山明水秀的日本和北欧地区特别流行，有些路径虽然起点和终点都是大城市，但途中走的都是小径，完全避开钢骨森林。

全球各地组办徒步游的公司很多，中东和西方国家有不少以商贸或宗教朝圣为目的；在亚洲如风光明媚的日本，徒步游更多以游山玩水为主，当中广为人知的徒步游先驱Walk Japan就已有31年历史，它虽然是一个品牌，但已被广泛用于形容徒步游。

日本徒步游源于港大教学计划Walk Japan总裁保罗·克里斯蒂日前来到新加坡，他在接受《联合早报》访问时透露，日本徒步游源起于香港大专学府，原本是一项学术研究。