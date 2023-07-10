不只培养音乐匠人 杨秀桃音乐学院创办20年

附属国大的杨秀桃音乐学院“白手起家”，从借力两大名校，“借来”师资，到借助伙伴院校的优势，通过本科、硕士及成人教育，不仅培养出像日本爱乐乐团首席指挥黄佳俊这样的顶尖音乐家，校友中也不乏杰出的行业管理与创业型人才；不仅注重音乐专业本身，也践行音乐服务社会的理念。如今仍在为培养多元技艺与触角，洞悉时代潮流与行业趋势的音乐家而努力。

在2023年6月最新出炉的2024年QS世界大学排名中，新加坡国立大学实现历史性跃升，首次跻身世界前十，排名第八，声名大噪。然而较少人知道的是，在国大校园西侧紧挨国大文化中心处，坐落着一幢遗世独立的现代建筑——这便是附属于国大的杨秀桃音乐学院。

杨秀桃音乐学院2003年8月开学，首批学生只有三四十人，后增加至每学年50人左右。涵盖钢琴和管弦器乐演奏、作曲和录音等专业，毕业生和其他院系生获得同等的国大学位。然而挂靠一所综合大学开设音乐学院的模式，其实并不常见。

杨秀桃音乐学院首任董事会主席吴友仁介绍说，世界上主流的音乐学院如美国的茱莉亚音乐学院、中国的中央音乐学院都是完全独立的学校，以器乐演奏、作曲和指挥的专业训练为重心；也有综合大学如美国的宾夕法尼亚大学开设音乐部，教学上更偏人文色彩。杨秀桃音乐学院则是二者的折衷之选，其模式借鉴于美国约翰斯霍普金斯大学的皮博迪音乐学院。