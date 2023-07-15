从“灯泡论”探照年轻厨师摘星路

摩登韩式料理餐馆Nae:um创办人兼主厨韩锡铉，以及主打马来群岛风情的Seroja餐馆创办人之一兼主厨黄达文，分别是去年和今年的“米其林年轻厨师奖”得主。两人都从海外来新加坡扎根打拼事业，后各自发展料理特色，现已是新一代精致餐饮厨师代表人物。他们接受《联合早报》专访，不但分享菜品烹制，对烹饪厨艺的想法与理想，更道出学厨兼修身的可贵之处。

餐馆里的灯泡如果坏了，厨师会自己动手修吗？

摩登韩式料理餐馆Nae:um的韩国创办人兼主厨韩锡铉（33岁），以及主打马来群岛风情的Seroja餐馆创办人之一兼主厨黄达文（Kevin Wong，29岁）的答案都是“会”。

2023年新加坡米其林指南活动上个月落幕，韩锡铉和黄达文分别是去年和今年的“米其林年轻厨师奖”得主。