从“灯泡论”探照年轻厨师摘星路 订户 黄亿敏更新 / 更新 / 2023年7月15日 9:15 AM发布 / 发布 / 2023年7月15日 5:00 AM 2023年新加坡米其林年轻厨师Seroja餐馆主厨黄达文（左）和2022年得主Nae:um餐馆主厨韩锡铉，都是新一代年轻厨师代表。他们有不少共同点，图中地点是他们曾一起工作的恭锡街。（陈斌勤摄影） Seroja餐馆主打马来群岛风味，选用区域食材，如婆罗洲原住民的红米，搭配马来香料牛小排和腌佛手瓜等。（餐馆提供） 摩登韩式料理Nae:um餐馆，本季以韩式烤肉为灵感。（餐馆提供）字体大小:小中大摩登韩式料理餐馆Nae:um创办人兼主厨韩锡铉，以及主打马来群岛风情的Seroja餐馆创办人之一兼主厨黄达文，分别是去年和今年的“米其林年轻厨师奖”得主。两人都从海外来新加坡扎根打拼事业，后各自发展料理特色，现已是新一代精致餐饮厨师代表人物。他们接受《联合早报》专访，不但分享菜品烹制，对烹饪厨艺的想法与理想，更道出学厨兼修身的可贵之处。餐馆里的灯泡如果坏了，厨师会自己动手修吗？摩登韩式料理餐馆Nae:um的韩国创办人兼主厨韩锡铉（33岁），以及主打马来群岛风情的Seroja餐馆创办人之一兼主厨黄达文（Kevin Wong，29岁）的答案都是“会”。2023年新加坡米其林指南活动上个月落幕，韩锡铉和黄达文分别是去年和今年的“米其林年轻厨师奖”得主。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 美食 名厨 米其林 米其林餐厅 米其林指南