本地老爷车藏家：定格历史驾驭激情

据陆交局截至2023年2月28日的数据，本地共有1203辆经典车及135辆古董车。这些在1940年前后制造生产的车辆统称为老爷车。本地老爷车藏家两代人受访，对不具备现代动力与装备的老爷车“不离不弃”，就爱它的时代感，以及对个人驾驶技术的考验。

今年初，潘昭烈（61岁）心情愉悦地开着一辆1930年代的MG TA古董车在路上行驶，准备到赞美广场把车子借给正在彩排婚礼的干女儿当婚礼摆设。他在东陵路的交通灯前停下时，引擎突然熄火。经过多次尝试，他终于让车辆重新启动。就在他以为一切恢复正常的时候，车子很快在十字路口中央又“死火”，任他怎么启动都无法“起死回生”。

潘昭烈笑说：“幸好一名热心的年轻女生主动伸出援手，说她的父亲是个技师，她从小就很喜欢古董车。她让我坐进车里控制方向盘，在后面帮我把车推到路边，之后请修车厂拖回。第二天是正式婚礼，我再请修车厂把古董车拖到婚礼现场，摆在那里给宾客拍照留念。这真的是一段难忘的经历。”

潘昭烈是Mitch & Marc名表自动上链器公司老板，大约在五年前开始收藏老爷车，拥有九辆老爷车，包括1933年Austin 7 Nippy、1951年Singer SM Roadster、1974年Alfa Romeo Spider等。老爷车维修麻烦，有些车甚至没冷气，但潘昭烈对它们仍十分热爱。