耐力强心思细 女保镖铁血柔情

电视剧“Shero”将女保镖执行任务的细节呈现在观众眼前，然而戏剧跟现实毕竟有距离。记者访问两名经历严苛训练后，担任安保任务的女保镖，一窥这个行业的挑战。除了提供贴身保卫，她们也必须接受医疗和驾驶训练；到海外执行任务时，还得充当助理，规划行程和出行路线。虽然体能可能不及男性，女保镖认为任务前先做好周密计划和准备，有助于解决危机，防患于未然。

由白薇秀、陈罗密欧、黄思恬等领衔主演的电视剧“Shero”，播出后掀起一波收看热潮。紧凑的剧情，接连不断上演的事件，以及剧中女保镖雷厉风行的飒爽英姿，都让观众直呼看得过瘾。伴随剧集热播，随之而来的是对于保镖行业的关注。在现实生活中，女保镖是一种怎样的存在？她们如何进行日常的安保任务？须经历哪些选拨和装备，才能成为一名合格的保镖？

随着这两年家族办公室陆续进驻本地，保镖行业迎来新的需求增长点。2021年，翔鹰保安管理公司（AETOS）成立新部门AETOS VP International（简称AVPI），主要为高净值人士、政要、富商和明星等提供要员保护服务（Executive Protection Services，简称EPS）。公司开始分批招募培训保镖，每届学员中有男有女，女保镖人数虽不多，但经过几轮专业培训后，个个都是精兵强将，可以独当一面。

熬过魔鬼训练严苛选拨在成为女保镖之前，苏佩婷（27岁）原是一名幼儿园教师，颜诗玲（33岁）则修读设计系，后来从事十几年警务战术培训（Police Defense Tactics）。两人的共同点是从小喜欢看港剧，心中一直有当警察的梦想。起初她们都从辅警（APO）做起，听说有保镖职位开放招募，就想转换跑道试试不同的体验。