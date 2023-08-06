修正法案悬明镜 隐性家暴难遁形

暴力不一定是拳脚相向。隐性的暴力，伤害或许更大。国会在7月初通过妇女宪章（家暴与其他）修正法案，将身心灵、情感和性等方面的伤害纳入家暴范畴；诸如以离婚要挟，被锁在门外，唆使对方自杀，不断制造内疚感等，都属于家暴行为。新法案通过后，意味着执法机构有更大权限支援家暴受害者，也可下令面对精神健康问题的施暴者接受强制辅导或治疗。倾听受害者和施暴者如何走出家暴阴霾，修补破裂的家庭关系。

家是人生的起始之处，应该满怀温暖与爱，成为生活的避风港。然而，幸福并不是理所当然的事情，有些人在家暴环境中成长却浑然不知，甚至辗转成了施暴者；也有人婚后组建新家庭，却一步步陷入家庭暴力的多重折磨。本该亲密，互相关爱的家人成了施暴者和受害者，该如何抚平家暴带来的伤口和裂缝？

国会在7月初通过妇女宪章（家暴与其他）修正法案，将身心灵、情感和性等方面的伤害纳入家暴范畴，让受害者更易求助；也加强执法权限，通过紧急令、强制治疗令等新增法令，更及时全面地应对家暴问题，包括让无法或不愿求助的受害者，得到更多支援。



脱离社会30年 遭丈夫长子多重家暴自1993年结婚后，洪女士（化名，50余岁）就辞掉工作，走进30年的封闭生活，更一步步陷入家暴的折磨中。从伴侣的经济和精神控制，到长子的肢体暴力，她却因为心软且害怕被议论而隐忍多年，直到法律介入下接受辅导，才重新找到自我价值和生命意义。