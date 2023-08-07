字之美 形而上 “移植”本地的日本书道

在日本，书道作为一种综合艺术，不只着眼于临摹求法，也侧重习字悟道，与花道、茶道一起被称为“日本三道”。这千年艺术在现代如何保持生机？本地创意人黎志诚受访分享他对书道的热爱，以及如何将书道融入当下的生活场景。旅居本地的日本书道老师永井公栄在本地开班授艺，希望现代人保留一份见字如面的温馨与情谊。

书法，在日本又被称为书道。随着汉字从中国传入日本，书法也逐渐在民间普及开来。公元754年，僧人鉴真东渡，带去了王羲之、王献之书法真迹，使“二王”的书法风格在日本盛行，直至平安时代发展至全盛时期，先后出现了“三笔三迹”，为和风书道立下基础。在日本，书道作为一种综合艺术，追求意境、情操和美，不只着眼于临摹求法，也侧重习字悟道，与花道、茶道一起被称为“日本三道”。

时至今日赴日本游玩，生活场景中也常看到书道，如店铺的大字招牌，包装精美的清酒瓶，零食礼盒包装袋上，一两个大字就能带出视觉震撼。在新加坡，日本书道有迹可循，由日本新移民带来本地，在书法画廊中开班教课。也有热爱艺术设计的国人拜师习字，在横平竖直中深入了解书道文化。

将书道呈现潮流化白林创意公司（Whitewood Creative Co.）创意总监黎志诚（43岁），从2016年开始学习书道，每周他会到位于乌节路先得坊（The Centrepoint）的艺术学校Studio Miu Art，跟着日本书道老师永井公栄（Kimie Nagai，雅号: 苍椰）习字。