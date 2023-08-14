把艺术留住 本地公共空间推行艺术驻留计划

艺术驻留计划，让受邀艺术家身处异于平日的物理和人际交流空间，创作素材新鲜，灵感易被激发。驻留地的艺文面貌在艺术作品中则更加鲜活，让公众以新视角与艺术文化产生共鸣。推出驻留计划的机构和驻留艺术家，受访分享他们参与这一计划的收获。

艺术驻留计划在本地遍地开花，受邀艺术家在特定时间内，从不同形式的赞助中滋养灵感，完成个人创作，焕活公共空间。从美术馆、图书馆、植物园以至酒店，为其增添艺文气息和鲜活生命力。完成后的艺术作品还能再作跨界延伸，形成艺文多重奏的面貌。

作家笔下的莱佛士酒店人文气息浓厚、文学渊源深远的莱佛士酒店在2019年推出驻场作家计划。酒店曾接待毛姆、吉卜林等作家，也在作家的笔下绰约多姿，推出这项计划更如锦上添花。受邀的作家可在酒店内住一个月，置身这座拥有136年历史的殖民建筑中，探索周围景观、声音与氛围，也能和酒店人员会面，包括酒店总管、管理人员、门卫，以及有“行走的百科全书”之称的驻馆历史学者Leslie Danker，从而碰撞灵感火花。

自计划推出，曾任驻场作家的有英国作家皮科·耶尔（Pico Iyer）和新西兰作家薇琪·弗图（Vicki Virtue），今年入选的李夙芯（Madeleine Lee）则是首位驻场的本地女诗人。