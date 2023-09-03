海洋生态保育 生力军发起环保涟漪效应

国人以生活在新加坡这座花园城市为豪，又有多少人正视我们的美丽家园与海洋为邻，岛国的可持续发展离不开海洋生态的永续未来？海洋生态保育关乎岛国环境生态的多样性，喜见近年越来越多国人投入环保行列，透过导览活动、实体展览、社媒传播，相信一点一滴地积累，实现改变的涟漪效应。

新加坡岛国四面临海，海洋生态是整体生态圈中必不可少的一部分。随着全球暖化和海平面上升，近年来人们对于海洋生态的保护意识日渐增加。有国人全情投入创办机构，也有人作为业余爱好加入义工组织，通过实践教育、科普传播、艺术表达等方式，身体力行倡导公众对于海洋生态的关注。以多元形式和视角，勾勒出一幅岛国海洋保育进行时图景。

自然生态导览团受欢迎2015年黄丽娟（33岁）创办生态游团体Young Nautilus，以导览团形式带公众到自然生态开展户外学习和探索，潮间带之旅是一大亮点。潮间带（intertidal zone）是在潮汐大潮期的绝对高潮和绝对低潮间露出的海岸。海水涨潮到最高位（高潮线）和退潮时退至最低位（低潮线）之间，会曝露在空气中的海岸部分。经历着海水和陆地不断地转化、冲刷，在此出没的生物通常适应力较强。在退潮时，海洋生物如螃蟹、贻贝、海藻、海胆、海星等便会暴露在沙滩上，人们可趁机近距离观察。



说起成立导览团的初衷，黄丽娟说之前在水族馆工作，发现很多公众并不了解本地的海洋生态。“学校老师和家长也觉得孩子在学习自然生态时，多是通过课本或互联网了解，很少有机会实地去感受，融入触觉、听觉、视觉等感官实地学习。”当时看到本地还没有此类增益项目，黄丽娟想到或许可以尝试设计路线。