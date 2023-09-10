奥本海默的宇宙和“她”

在加入“曼哈顿计划”之前，被誉为“原子弹之父”的奥本海默提出了关于黑洞与中子星形成的研究，对现今天文物理产生深远影响。他的学生，华裔科学家吴健雄亦参与了曼哈顿计划，对开发分离铀元素有贡献。奥本海默甚至尊称她为“姐姐”。

电影《奥本海默》引发了广泛的讨论。从科学的角度，美国理论物理学家奥本海默（Julius Robert Oppenheimer）最重要的科学贡献是他早期对黑洞的研究。

黑洞与中子星电影开始部分描绘了奥本海默于1924年到欧洲学习物理，那时正值欧洲量子物理蓬勃发展的时期。他回到美国后，在加州柏克莱大学建立了理论物理研究组，开设量子力学课，吸引了众多杰出学生。当时的主要研究是利用量子理论来了解星体。其中，H. Snyder和G.M. Volkoff分别与奥本海默做了理论计算，于1939年预测了黑洞和中子星的存在。

奥本海默与Snyder的研究运用爱因斯坦的广义相对论，提出了恒星如何坍缩成黑洞的首个理论模型。在奥本海默的论文发表前，爱因斯坦也发表了研究论文，认为不可能形成黑洞。 然而，正当科学界对这些不同结果存疑时，德国入侵波兰，第二次世界大战欧洲战场爆发，奥本海默受邀带领二战期间研发人类首枚核武器的曼哈顿计划。