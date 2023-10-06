从中文自媒体崛起 看见新加坡

本地大部分自媒体平台以英语为主导，近年却出现几个受关注的中文自媒体平台，评时局、笑谈民生，锁定新加坡语言与多元特色，把受众触角伸到中港台，厘清误解，加深理解。经营中文自媒体的年轻世代如何跨越语言障碍，他们又哪来自信跃入中媒的“大海”？

尽管英文在新加坡是强势语文，近年来却有几家中文自媒体平台陆续出现，为本地华人社群提供更多样化的信息和内容选择。有趣的是，这些中文自媒体创作者多数从英文平台跨足到中文领域，他们虽然华语能力不强，却毫不畏惧地跳入中媒的“大海”。



中文平台“你OK吗？”2023年2月在YouTube创立，由“Grvty媒体”、“OverKill”及“欢迎光玲”（Double Up）三家自媒体公司的创办人联合制作。常看本地英语视频的人应该对Grvty媒体制作的“The Daily Ketchup”、“MOSG”、“Real Talk”等受欢迎节目不感陌生。

Grvty媒体联合创办人蔡镱豪受访时说：“我注意到许多新加坡人喜欢在互联网上看中文视频，通常是马来西亚、香港、中国大陆和台湾制作的内容。他们很容易受到外国人对新加坡负面看法的影响。但本地没有讨论各种话题或国际时事的中文自媒体平台，于是我决定跟几个业界好友一起成立‘你OK吗？’。”