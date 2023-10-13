世界首富公子弗雷德里克·阿尔诺：健康是最大财富

身为全球首富、世界最大跨国奢侈品综合企业路威酩轩集团（LVMH）创始人伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）的公子之一，弗雷德里克·阿尔诺（Frédéric Arnault）的一举一动备受关注。他不久前来新加坡出席一级方程式夜间赛事，接受《联合早报》专访，畅谈担任集团旗下泰格豪雅（Tag Heuer）总裁的挑战，一向对私人生活三缄其口的他，破例分享与父亲和兄弟姐妹的关系。

文质彬彬的弗雷德里克·阿尔诺（28岁）并非空降的富二代，他短短几年之内在表坛展现自己的实力和前瞻愿景。他接受《联合早报》访问时坦言，在疫情让世界陷入混乱之际，掌管一家有着162年历史的腕表公司充满挑战性。弗雷德里克说：“我2020年7月上任，当时疫情已起，一切充满不确定性。4月和5月是欧洲腕表行业最糟的两个月，工厂关闭供应链切断。我们的首要措施是首先保护员工，然后保护企业。”

谈到对财富的看法，弗雷德里克虽然还年轻，但年复一年越来越觉得健康的重要，深深明白健康就是财富，他说：“有越来越多人在健康方面花更多时间和金钱，我认为长寿将会是未来最奢华的投资。”

培养弗雷德里克的泰格豪雅前总裁斯蒂芬妮·比安奇（Stephanie Bianchi）曾说，这个年轻人具有推动公司前进的头脑和领导才能。自弗雷德里克接任以来，他扭转了疫情造成的销售下滑，推出尖端技术，与其他领域知名品牌如保时捷建立合作伙伴关系，将泰格豪雅名声提升到另一层次。