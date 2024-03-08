理工领域性别差距大 女性须跨大步　

生活在科技超前的当代，极少数女性从事科学、科技、工程和数学（简称STEM）的情况值得关注。全球STEM领域存在严重的性别差距，新加坡情况虽好一些，但在高管职位上，性别差距也很大。到底是哪些人、哪些事阻碍了理工女之路？

刘燕玲博士穿着鲜红色外套和裤装受访，与一般科研人员的朴素形象截然不同，给人一种耀眼的感觉，仿佛是一名演讲台上的企业高管明星。其实她持有英国剑桥大学营养学博士学位，是一名具有超过20年科研经验的营养学家。她目前是雅培（Abbott）全球营养科学研发与创新资深总监，负责研发各种健康食品。

刘燕玲希望打破大家对科研人员的刻板印象：“每当有媒体要访我和拍照，他们总是要求我穿上实验室大衣，其实我根本不在实验室里工作。许多人对科学、科技、工程和数学（简称STEM）领域的工作有误解，以为我们在实验室里工作或整天操作机器，很少跟人互动。事实上，STEM的工作非常多样化。以雅培为例，很多科研人员都不进实验室，有些人在外面进行临床试验会接触各种人，一些人也负责外展工作，如教育医生一些最新的营养知识或产品等。”

据塔塔咨询服务公司的调查，全球STEM领域存在严重的性别差距，女性代表性不足，只占了全球STEM劳动力的30%。新加坡的情况较好，约41%的STEM劳动力是女性，但在高级领导职位上，性别差距很大，只有7%的STEM高管是女性。从事STEM工作的女性比男性少，一个主要原因是12岁至19岁的女生在学校对STEM科目不感兴趣。就算女生修读并考获STEM相关的理工学院或大学文凭，也只有58%会选择踏入STEM行业，反观男性比例则高达70%。