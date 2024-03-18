从“末代皇帝”到“摇摆之王” 蒙特罗音乐路上不言休

邓丽君专辑、家喻户晓的爱国歌曲、麦当劳广告歌曲……都有他的名字。新加坡爵士钢琴家杰里米·蒙特罗纵横乐坛48年，出版50张专辑，获誉无数。正当人们猜测他有引退之意时，今年64岁的蒙特罗，却因即将开始的学生生涯而露出孩子般灿烂的笑容。

被誉为新加坡“摇摆之王”（King of Swing）的杰里米·蒙特罗（Jeremy Monteiro）是享誉国际的爵士钢琴家，也是许多成为国民记忆的爱国歌曲的作曲者和编曲者。在纵横乐坛的48年里，蒙特罗的足迹遍布全球，至今已出版50张专辑；他获誉无数，包括本地最高奖项新加坡文化奖，他也是美国格莱美奖的评审。

去年12月，蒙特罗宣布最后一次举办已持续20年的圣诞爵士音乐会，引发引退猜测。事实上，他2022年首次和本地re:Sound室内乐团合作，初尝交响爵士乐（symphonic jazz）的滋味让他兴奋不已，找到了新的人生追求。他告诉记者，今年即将64岁的他已经准备好重返校园当一名学生，还拿到了奖学金。说到这里，他笑得像个孩子一样灿烂。

蒙特罗1960年出生于本地一个有葡萄牙血统的欧亚裔家庭，祖父母讲克里斯坦语（Kristang），外祖父来自英国康沃尔郡，外祖母同为欧亚裔。父亲早年从吉隆坡迁居新加坡，当过港务警察，后来成为跨国公司的商务人士。因父亲的工作原因，蒙特罗童年时期曾在文莱和沙巴度过几年时光。但无论走到哪里，父亲都会带着心爱的爵士乐唱片和吉他，并时常邀朋友在家里玩音乐。