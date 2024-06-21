单击医治中耳炎 林楔怡医生获卡地亚女性创业家奖　

随着医疗技术的日新月异，一些原本复杂昂贵的治疗法有了新突破。新加坡耳鼻喉专科医生林楔怡苦心研发10年开创中耳炎新疗法，为患者带来新希望，也让她获得卡地亚女性创业家奖，成为奖项设立17年来获得一等奖的第一个新加坡人。

今年5月在深圳举行的2024年卡地亚女性创业家奖（Cartier Women’s Initiative，CWI）颁奖典礼上，33位来自全球各地的女性创业家受到表彰。其中“科技先锋奖”（Science & Technology Pioneer Award）类别的一等奖获奖人是来自新加坡的耳鼻喉专科医生林楔怡（55岁）。“科学和技术先锋奖”特别表彰具有独创性、受保护性、难复制性的科技进步，以及据此所提供的突破性解决方案。



为治疗中耳炎（Mid Ear Infection，也称为胶耳Glue Ear），林楔怡医生的初创公司NousQ研发了医学界第一也是唯一的手持自动置管设备CLiKX，医生只需单击一下即可完成复杂的置管手术，无需为病人做全身麻醉或用到手术室。换言之，治疗将更快速简便，也更便宜。



柬埔寨农村和穿耳洞的启发时光倒带到2009年，林楔怡医生在柬埔寨金边郊外的一个村庄为儿童看病和治疗颈部肿瘤。当时数百名孩子翻山越岭来找她治疗一种称为中耳炎或胶耳的疾病。