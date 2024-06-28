都市逆行者 从土壤寻根

研究土壤再生，思社会永续之道；从土块中汲取天然颜料，创作朴实艺术；从土壤分解物蘑菇中，看到生命不同形态。一群都市逆行者重新与土壤连接，从农作中看到不一样的世界。

土壤是孕育一切生命的开端，在高速发展的现代社会，人们越来越难感受到土壤的存在。离根的失重感将都市人置于一种游离的状态，“当土壤与都市正在成为两个看似矛盾的词，失去与根的连接，我们是否缺失了什么？”在刚过去的生活意识节（The Conscious Festival）上，几位演讲者发问。

在科技和商业主导的社会，仍有一群都市逆行者，希望重新回归与土地的连接。有人通过研究土壤再生，思索永续之道。有人从大自然馈赠的调色盘中汲取天然染料，创作朴实艺术。也有人从土壤分解物蘑菇中，看到生命自由变化的不同形态。三段讲述，通过与土地的接触，带来不同层面的思考。回归自然，扎根土壤，农作为都市生活带来哪些新视角？



在美国读硕士期间，因为关注食物健康，李盈葹（46岁）从源头开始了解农业。有段时间她住在洛杉矶，在转型城镇（transition town）的模式下，当地社区借着耕种希望粮食生产可以自给自足，减少对环境的破坏。“当时接触到永续栽培（permaculture），自家门前有院子，可以养鸡，种蔬菜水果。每家每户都种不同品种的菜蔬，收割后拿到社区交换，两个萝卜换一个南瓜，在劳作的快乐中分享着收获的喜悦。”