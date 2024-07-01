分流分众时代分一杯羹 新加坡国际艺术节10年回顾与前瞻

由坊间艺术工作者轮流担任总监的“新加坡国际艺术节”走过各具特色的10年。回头望，这个艺术节曾被视为新加坡表演艺术的巅峰盛会。如今，艺术节似乎盛景不再。资深艺术界人士就艺术节如何定位，艺术作品用什么吸引人及留住人展开探讨。

新加坡在独立建国后面临的挑战之一，是摆脱“文化沙漠”之名。1977年，新加坡艺术节（Singapore Festival of Arts）在此背景下产生，随时代需求而几经变革中，始终推动本地艺文发展，作为本地和国际艺术工作者交流观摩的平台，同时作为建立国家认同的媒介。2014年，新加坡艺术节转型并以“新加坡国际艺术节”（Singapore Internation Festival of Arts，简称SIFA）的全新面貌重新出发。



10年过去，明年碰上新加坡独立60周年，SIFA也将推出相应节目，如今恰好是个回顾、前瞻的时机。

涵盖国内外艺术节目，曾在一年吸引80万人次观众的新加坡艺术节，在2012年迈入35年之际决定按下暂停键。当时，本地艺术活动愈见遍地开花，多元纷呈，新加坡艺术节票房却逐年缩减，艺术理事会决定停办一年，重新评估审视艺术节的未来。驻足回顾再出发，全新的新加坡国际艺术节在2014年回到大众面前，不再官营，而是委托私人公司筹划，并委任坊间艺术工作者轮流担任总监，希望为坊间艺术工作者与团体赋权。