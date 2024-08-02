将心比心自强自立 特需义工助人助己

新加坡协助残障者自立局旗下有95名特需义工，他们克服生命的重重考验，反过来力所能及地助人。就因身体的缺陷，他们更能体恤需要帮助的人。受访的三名特需义工各有所长，他们用视觉艺术和音乐为特需社群出力和办活动筹款，甚而辅导有心理健康的人，把爱心传递下去。

今年是社会及家庭发展部定下的“欢庆义工年”，过去连续四个周末，全岛各地都在举行首届“志愿者嘉年华”（Volunteer Festival）。在一般人的印象中，义工的工作是照顾社会弱小，关怀特需人士。但在“志愿者嘉年华”活动中，出现一群特殊的身影，他们本身是特需人士，是他人眼中需要被照顾的人。但当克服生命的重重考验，特需义工自强自立，反过来还力所能及地帮助他人，把爱心传递下去。



视障者为他人带来光明林丽丽（55岁）是一名自由艺术工作者，天生失明的她，凭借顽强毅力和不断学习的精神，考获英语文学学士学位，还作为制片人，组织特需社群拍电影。工作之外，林丽丽已经持续担任义工超过30年。她曾在新加坡视障人士独立协会服务，也在新加坡特殊才艺协会做艺术项目的义工，接触到不同类型智障、体障、失聪人士，或自闭症患者，了解不同群体的需要。

疫情期间林丽丽和团队成功申请到政府津贴，通过拍电影的方式讲述残障人士的故事，也帮助他们有所收入。为了给残障人士争取更宽广的平台，她在两年前发起Dare Festival帮助更多人通过艺术形式圆梦。在林丽丽看来，做义工是善用自己的才能与兴趣，去帮助别人的机会。“我们的存在是有原因的，不只为了自己。当服务别人时收获更多，这是双向的。不要躲在自己的世界，总觉得自己处于劣势，其实你是很幸福的。走出去看看你会发现总有些可以付出给别人的东西，在过程中你会了解到其实自己并不差。”