酒店大亨的“大内总管” 音乐博士吴冠英　

原籍台湾的吴冠英就像奥运选手，总是在挑战自己。这位学历响当当的音乐博士，在美国学成后回台出专辑和做节目推广音乐。1992年移居新加坡，她在本地房地产大亨郭令明身边学习，期间于千禧年初投身幼儿教育十年，之后成为郭令明办公室秘书长，参与管理集团在全球各地上百家酒店，俨然一位精明干练的“大内总管”。

相信多数新加坡人都听过城市发展（CDL）执行主席郭令明的大名。他掌管的城市发展是本地知名房地产发展公司，他自己更是新加坡十大富豪之一。然而，你是否知道，这位房地产巨头的背后，有一位音乐教育博士默默担任“大内总管”，协助他处理各类事务？她就是郭令明办公室秘书长吴冠英博士。

访问安排在国敦河畔大酒店（Grand Copthorne Waterfront）。酒店总经理、主厨等都前来跟吴冠英打招呼，态度毕恭毕敬。虽然是一人之下万人之上，吴冠英却毫无架子，待人亲切随和。

吴冠英说：“过去30多年，我陪郭主席到集团各酒店开会巡视、看样板房、监督装潢、用餐。时间久了，大家可能就认识我了。我肯定不会认识每一名酒店员工，但是只要我接触到，总会跟他们说个hello，慰问一下。毕竟我以前在美国留学时当过服务员，了解前线员工的辛苦。”