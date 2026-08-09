没有华丽布景，也少有夸张的情节。在社媒账号“AngMohMakcik”的视频中，伊芙·苏维尔（Eve Sewell，40岁）戴着头巾，犹如与老友闲聊般，分享着自己学习马来语的趣事，信仰路上的体会，为人母的生活点滴，以及融入本地文化和成为新加坡人的经历。

时而认真，时而幽默的她，以轻松的分享受到网民喜爱，目前在Instagram和TikTok上分别拥有超过4万7000名和2万3000名粉丝。

账号名中的“AngMoh”是“洋人”的意思，点出她来自英国的背景；马来语中意为“阿姨”的“Makcik”，则带出她亲近本地生活的一面。