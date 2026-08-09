英国女子爱相随 用11年成为新加坡Makcik
洋人面孔，马来昵称，英国出生，新加坡公民——40岁的伊芙·苏维尔以“AngMohMakcik”（意为洋人阿姨）为名在社媒分享她学习马来语、融入本地文化的真实经历，在Instagram和TikTok收获不少粉丝。从最初抱着“试试看”的心情移居岛国，到成为永久居民五六年后正式申请入籍，她坦言决定绝非仓促，也不能轻率看待。成为新加坡人那天她哭了，今年出席国庆预演时也感动落泪。她坦言成为公民的意义就是“家”，一个接纳她、让她找到归属的大家庭。
来自英国的伊芙·苏维尔在新加坡生活十余年后，于去年正式成为新加坡公民。 （龙国雄摄）
没有华丽布景，也少有夸张的情节。在社媒账号“AngMohMakcik”的视频中，伊芙·苏维尔（Eve Sewell，40岁）戴着头巾，犹如与老友闲聊般，分享着自己学习马来语的趣事，信仰路上的体会，为人母的生活点滴，以及融入本地文化和成为新加坡人的经历。
时而认真，时而幽默的她，以轻松的分享受到网民喜爱，目前在Instagram和TikTok上分别拥有超过4万7000名和2万3000名粉丝。
账号名中的“AngMoh”是“洋人”的意思，点出她来自英国的背景；马来语中意为“阿姨”的“Makcik”，则带出她亲近本地生活的一面。