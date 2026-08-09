日本裔理财规划师三浦龙太郎（49岁）与新加坡有着一段“分分合合”的难解之缘。七年间，他先后三次来到狮城工作，又因事业不顺而数次离开。几经辗转，他最终在这里开创事业并组建家庭，甚至放弃了令许多人向往的日本国籍，在这片土地落地生根。

三浦龙太郎与新加坡的缘分始于2004年。他当时刚考获英国伯明翰大学（University of Birmingham）的国际政治经济学硕士学位，由于欧洲工作签证申请困难，决定来新加坡闯荡，加入一家贸易公司。因工作发展不顺，他做了没多久便辞职返回日本。

此后，他两度从日本回到新加坡从事不同工作，但始终未能站稳脚跟，每份工作都维持不久。2009年，他离开狮城，远赴中东迪拜加入一家线上股票与外汇交易公司，负责客户服务。原以为这次离开会为他与新加坡的缘分画下句点，命运却另有安排。