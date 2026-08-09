跟新加坡“分分合合” 三浦龙太郎从“过客”变“家人”
“在日本我感到孤单，但在新加坡的国庆日，我感受到了家。”对49岁的三浦龙太郎而言，8月9日的璀璨烟花有着特殊的意义。这位曾因校园霸凌而远走他乡的日裔理财专家，尽管在新加坡经历过三次职场沉浮，最终依然选择在这里落地生根，并于2022年正式入籍。如今他牵手菲律宾裔妻子与幼女，在这片包容且充满机遇的第二故乡，自豪地以“新加坡人”身份，开启人生新篇章。
三浦龙太郎的国庆愿望是有一天能和妻女一起到现场观看国庆庆典。 （龙国雄摄）
日本裔理财规划师三浦龙太郎（49岁）与新加坡有着一段“分分合合”的难解之缘。七年间，他先后三次来到狮城工作，又因事业不顺而数次离开。几经辗转，他最终在这里开创事业并组建家庭，甚至放弃了令许多人向往的日本国籍，在这片土地落地生根。
三浦龙太郎与新加坡的缘分始于2004年。他当时刚考获英国伯明翰大学（University of Birmingham）的国际政治经济学硕士学位，由于欧洲工作签证申请困难，决定来新加坡闯荡，加入一家贸易公司。因工作发展不顺，他做了没多久便辞职返回日本。
此后，他两度从日本回到新加坡从事不同工作，但始终未能站稳脚跟，每份工作都维持不久。2009年，他离开狮城，远赴中东迪拜加入一家线上股票与外汇交易公司，负责客户服务。原以为这次离开会为他与新加坡的缘分画下句点，命运却另有安排。