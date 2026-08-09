名厨苏鲁本小时候曾有个梦想，“有一天住在一个有椰子树的小岛上，当个富有的人。”

大厨坐在主理的新加坡精致餐馆Saint Pierre，遥望餐馆外的滨海湾景色，叙述这个童年趣事时，忍不住笑了起来，毕竟不少小孩都曾有这样的幻想。

当年那个欧洲比利时小男孩的梦想，如今已成真。苏鲁本在距离比利时上万公里的热带岛国新加坡，找到属于他的椰子树，也收获人生财富，事业、家庭，以及一份深刻的身份认同。