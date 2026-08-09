学中医打麻将讲马来语 星厨苏鲁本的新加坡式人生
米其林星厨苏鲁本（Emmanuel Stroobant）的名字因发音关系，常被本地人听成是“Edmund Neo ” ，他乐呵呵地照单全收，仿佛这个名字就是他在岛国生根的另类认证。16岁习厨，27年前与妻子到新加坡发展，从对亚洲美食一无所知到坐拥两家米其林二星餐馆，苏鲁本不仅入了籍，更入了乡。他学中医、打麻将、讲马来语、组建多元种族家庭。他以烹饪理念形容自己的身份认同：法式技艺、亚洲灵魂、新加坡传承。那个比利时少年的椰树梦，如今已在这座热带岛国开出根深叶茂的人生。
新加坡米其林星厨苏鲁本，原籍比利时，在新加坡工作生活超过25年，已成为公民，在这里发展事业、组织家庭。 （龙国雄摄）
名厨苏鲁本小时候曾有个梦想，“有一天住在一个有椰子树的小岛上，当个富有的人。”
大厨坐在主理的新加坡精致餐馆Saint Pierre，遥望餐馆外的滨海湾景色，叙述这个童年趣事时，忍不住笑了起来，毕竟不少小孩都曾有这样的幻想。
当年那个欧洲比利时小男孩的梦想，如今已成真。苏鲁本在距离比利时上万公里的热带岛国新加坡，找到属于他的椰子树，也收获人生财富，事业、家庭，以及一份深刻的身份认同。