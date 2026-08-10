九年前一场突如其来的健康问题，彻底改变了洪玲珠（55岁）的人生轨迹。曾在酒店行业负责营销、传播与品牌塑造的她，离开奋斗多年的职场，在休养期间重新思考人生方向，并踏上一段寻找生命意义的新旅程。

“三年内接受了两次手术后，我决定休息一下，重新思考我想做什么。”

离职后，她休息了六个月，开始思考除了重返职场，她还有哪些选项。此时，一名朋友建议她转型成为形象顾问，认为她一向注重仪容，举手投足大方得体。然而，单纯为顾客搭配服饰或陪同购物，并不是她真正想做的事，于是她开始寻找一种不同类型的形象顾问工作。

风格教练（Style Coaching）的概念进入她的视野。这是一种将个人形象造型（Personal Styling）与心理 / 生活教练（Life Coaching）相结合的创新指导方式，不仅关注外在形象，更重视内在感受，希望借由提升外在形象带来的自信，引导人们克服自卑，成为更好的自己。为此，洪玲珠专程考取了文凭，并创立相关公司。

这次转型的灵感，源自离职时一名导师送给她的告别礼物——鲍勃·布福德（Bob Buford）所著的《中场休息》（Half Time）。

“我确实处于人生的下半场，这本书谈到如何‘从成功走向意义’。这真的触动到我，我开始问自己，有意义的生活对我来说是什么？也许答案就是利用我的技能去帮助其他女性。”

带着这份信念，洪玲珠加入慈善机构Image Mission。该机构致力于通过形象管理与职业辅导，协助弱势女性重建自信，重返职场，实现经济独立。她最初担任志愿造型师，后从事开发和协助推行项目，更成为该机构的兼职执行董事。

鼓励女性勇敢改变人生

洪玲珠坦言，踏入陌生领域需要极大勇气，却也是人生中最明智的决定。她希望通过分享经历，激励那些在健康、家庭、自我与事业中苦苦挣扎，却又畏惧走出舒适区的女性。

在投入志愿服务期间，洪玲珠特别关注女性议题。她观察到，社会资源往往倾向儿童、年长者或有特需人群，弱势女性往往被忽视。

“我们经常忘记将家庭和社区凝聚在一起的是女性，她们的影响是强大的。这使得帮助她们打破贫困循环，更为重要。”

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的中场休息后 她助女性建立风格

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