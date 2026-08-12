76岁的林明基原本过着悠闲的退休生活。没想到，3岁孙女的一句话，却让他的生活多了一项有趣的挑战。小孙女想要一个特别的粉红色玩具：脸是动画角色小猪佩奇（Peppa Pig），头上还要戴着闪亮的公主皇冠，下半身则要变成优雅的美人鱼。

这个天马行空的要求，没有难倒疼爱孙女的林明基。他先构思造型，然后在软件上设计，并从多个模型中挑选合适的元素，经过一番尝试，终于完成了一个独一无二的作品。成品约20公分高，正是孙女心目中那个特别的“佩奇美人鱼”。

当林明基把玩具亲手交到孙女手中时，小女孩抱着爷爷说谢谢。看着孙女开心的模样，他觉得十分满足，更有了继续挑战下一个作品的动力。

林明基应孙女要求，为她3D打印一个独一无二的粉红色玩具，上半身是戴着公主皇冠的小猪佩奇，下半身是美人鱼造型。（林明基提供）

终身学习不止步

2012年退休的林明基，过去曾任跨国企业高管。三年前，他在榜鹅区域图书馆的创客空间（MakeIT）第一次接触3D打印，从此开启了一段充满惊喜和富有成就感的学习旅程。

参加基础3D打印工作坊后，他逐渐成了榜鹅区域图书馆的常客。起初，他在创客空间免费使用3D打印机，一边摸索，一边学习。后来，他开始自己购买打印材料和打印机，在家继续尝试。随着接触越来越多，他掌握的知识和亲手完成的作品也越来越丰富。

在两个孙子孙女眼中，爷爷因此多了一个特别的身份——会设计各种独特玩的“Grandaddy”。

林明基说，其实他很早以前就知道3D打印技术，只是当时相关器材价格昂贵，了解这项技术的人也不多。如今，图书馆提供的创客空间，让初学者有机会接触设备，成为他踏出第一步的跳板。

不过，学习3D打印并不是一帆风顺的。

三年来，他不断尝试，也经历过不少失败。有时设计出来的模型不如预期，有时打印过程会出现问题，但他没有放弃。“这段经历本身就是一种学习。”

新学技能促进家人感情

秉持终身学习的精神，林明基没有把学习停留在创客空间。他善用技能创前程培训补助，到理工学院上课，也通过YouTube自学。对于想进一步了解3D打印的人，他大力推荐面向3D打印爱好者和模型社区的资源平台MakerWorld。

为了家人，林明基设计和打印了不少实用小物件；为了孙子孙女，他则动脑筋做出各种有趣的玩具。每当看到家人用上自己亲手设计的作品，他都觉得这项兴趣特别有意义。

他的作品中，还有几个精美的透光浮雕桌灯。其中一个印有家庭照片的作品，更成为妻子心爱的床头灯。

在图书馆的创客空间里，他曾看到学生和家长一起前来学习、动手制作。他认为通过学习这项新技能，可以促进与家人的感情。

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的乐龄玩转3D打印 送孙“奇特”玩具

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