确诊糖尿病多年后，58岁的梁文辉原以为只能长期靠药物控制，没想到通过改变生活方式后，健康出现转机。

2018年的一次例行体检，让梁文辉发现自己的血糖和血压偏高，不久被确诊患上第二型糖尿病。突如其来的诊断让他一时难以接受，但也只能面对现实，乖乖听医生的话，开始靠药物控制。他回忆道：“那时候我以为自己必须终身吃药”。

当时，他的身体没有感到明显不适，所以无法下定决心改变生活习惯。他说：“虽有尝试控制血糖，也做了一些饮食调整，但并没有真正坚持下来，加上工作压力大，也很少运动。”

真正的转折发生在2024年。短短几个月内，他的血糖指数突然大幅飙升。医生严肃地提醒他，如再不控制，患上心血管疾病的风险会非常高。此时，梁文辉身边的亲戚朋友也陆续传出健康亮红灯的消息，甚至有人因糖尿病并发症而受苦。梁文辉为此深受触动，“这让我意识到生命其实很脆弱，也提醒自己要为自己的健康负责”。

加入“逆转糖尿病计划”见成效

在宏茂桥综合诊疗所医疗团队的建议下，梁文辉在2024年10月加入了国立健保集团的“逆转糖尿病计划”（REMI-D）。起初，他并没有太大的把握。“一方面不想一辈子吃药，另一方面也怀疑糖尿病真的能逆转吗？”。虽然满脑子都是疑问，但他为了不再依赖药物而决定一试。

加入计划后，摆在他面前的第一道难关就是吃。在新加坡这个美食天堂，要抵挡住美食的诱惑非常困难。他说：“要控制在每天摄取800卡路里，对我来说真的不容易，尤其是在节庆和家庭聚会的时候”。为了坚持下去，他提前规划每天的餐单。在以代餐为主的那段日子里，他会搭配沙拉、鸡蛋或蔬菜汤，饮料只选黑咖啡或白开水。

除了管住嘴，他也把运动纳入日常生活，利用零散时间安排15到30分钟的训练，比如在家里做深蹲、做轻重量训练或是跳绳，还养成了每餐前后都去散步的习惯。

付出终于有了回报。几个月下来，他成功瘦身11公斤，血糖和血压都回到正常水平，甚至连降糖药都可以停掉了。谈到身体的变化时，他开心地说：“现在比较有精神，不容易疲倦，睡眠也变好了，之前膝盖会痛，现在改善很多”。

现在的梁文辉，每天坚持步行超过1万2000步，并时刻留意自己的体重和血糖。虽然逆转了糖尿病，但他知道接下来的路还很长，如何长期保持下去至关重要。他坦言：“过程并不轻松，但家人和医疗团队的支持，给了我很大的力量继续下去。”

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的始于疑虑 成于坚持 逆转糖尿病可行但不易

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