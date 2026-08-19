54岁的许剑雄与鱼结缘已有数十年。从小时候用零用钱买下第一条孔雀鱼，到如今经营观赏鱼店，养鱼对他来说不只是一门生意，更是一种陪伴，让他从中找到心灵上的寄托。

许剑雄心中一直珍藏着一个梦想，那就是拥有一家属于自己的水族馆。2013年，这个梦想终于在金文泰实现。一转眼，他在这里经营两家观赏鱼店已经有12年。

在金文泰2道这个观赏鱼店聚集地，六家店中就有两家是许剑雄开的。他说：“我们是一站式观赏鱼用品店，从最小的饲料到最大的鱼缸，应有尽有。至于观赏鱼的价格，则从4角钱到上千元都有。

放学逛鱼店成童年解压方式

回想起养鱼的点滴，许剑雄回忆道，大约在10岁或11岁时，他用零用钱买了人生中第一条孔雀鱼，简单地养在塑胶桶里，自此开始爱上养观赏鱼。而在众多鱼类中，他最钟情体态优雅、色彩斑斓的龙鱼（Asian Arowana）。

当年，许剑雄还在金文泰培童小学读书。每天放学后，他总会习惯性地走到附近的水族馆，静静欣赏那些游动的鱼群，那是他缓解学习压力最好的方式。其中一家他常去的店，店名叫“金文泰生花水族馆”。

没想到多年后，他竟然在这家老牌水族馆的隔壁，开起了自己的店铺。他感慨道：“他们自1990年就在这里经营。考虑到这里有不少客源，当我决定自己开店时，自然想到这里。”

经营之路并非一帆风顺。虽然冠病疫情期间生意还算理想，但现在观赏鱼的行情已不如往昔。随着居住空间变小、水电费用上涨，不少人放弃了养鱼的爱好，年轻人对养鱼的兴趣也正在逐渐减退。

年轻人爱金鱼中年客爱魔鬼鱼

目前，店里最受欢迎的鱼种是金龙鱼和魔鬼鱼。许剑雄发现，年轻人偏爱金鱼和一般的观赏鱼；40至50岁的顾客，则更倾向于购买价格较高且稀有品种，如龙鱼和魔鬼鱼。

谈及面临的困境，许剑雄坦言，高昂的店租和招工难是最大挑战。被问及是否考虑转型线上销售，他坚定地说：“活鱼最好是现场挑选，不适合网购。顾客亲自挑选，也方便我们教他们如何饲养。不同鱼种有不同的养护方法。我自己是爱鱼之人，希望顾客能把鱼养好。”

许剑雄说，人们开始养鱼往往是受朋友影响，或者单纯想找个方式放松心情，毕竟看鱼游动确实能缓解压力。

对于养鱼新手，他无私地分享心得：不要频繁或一次性换掉太多水，通常一次换20%左右即可，大约三天换一次，而且得根据鱼的品种调整。换水前先放抗氯剂，等待约20分钟再换水，不要一看到水有点脏就急着换，否则容易导致鱼死亡。

*此文改写自2025年12月刊登在联合早报的塑胶桶到大鱼缸 他一路追逐水族馆梦

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