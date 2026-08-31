别把学习外包给AI 当心最强大脑成了最懒大脑
与生成式AI共同成长的孩子，既能早早接触这个强大的教育资源，也可能因过度依赖而削弱认知能力。教育学者指出，学生应监控自身思考过程，判断何时可以借助AI，何时须独立思考。低龄儿童判断力不足，应避免使用AI。家长作为引导者和共同探索者，要了解孩子使用AI的原因，以及AI在学习过程中的作用。
如何让孩子在使用AI的同时，保有独立思考与判断能力，是家长和学校面临的挑战。 （iStock图片）
生成式人工智能（generative AI，下称AI）进入日常生活不过近几年的事，却已成为许多人工作与生活离不开的助手。从职场写作、生活窍门到人生规划，乃至对世界和宇宙的好奇探索，手机屏幕里的聊天对象仿佛无所不知：通古博今，懂科学懂哲学也懂感情，智商情商“双商”在线。
但对2010年后出生的一代而言，AI的出现成为一道代际分水岭。一方面，他们从小便能以近乎零成本的方式，24小时与如同“无数名大学教授”的模型聊天、提问、辩论，这是过去普通家庭难以企及的教育资源。另一方面，对心智能力仍在发展的儿童而言，这种便利可能让他们在真正动脑之前，便习惯把写作、计算、查找和思考交给工具。
第一代与生成式AI共同成长的孩子，会不会出现前所未有的“最强大脑”，还是最依赖工具的“最懒大脑”？这或许是教育者、学校和家长眼下面临的最大挑战之一。