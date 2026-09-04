香港潮玩艺术家王信明（Kenny Wong）有个可爱的“女儿”，它叫Molly，长着一双湖蓝色大眼睛，发尾微翘的金发，嘴巴微微嘟起，或许很多人在泡泡玛特的展示窗前见过它。外界衡量Molly的方式，或许是一串惊人的数字——在泡泡玛特2025年财报中，跟Molly有关的产品收入约29亿元人民币（约5.5亿新元）。这个2006年诞生的潮玩IP，如今身影出现在与星巴克、Clarins等联名中，从盲盒走上巨型雕塑，甚至还飞入太空。但在王信明心里，Molly仍是那个五六岁、固执、嘟着嘴的傲娇小女孩，就像自己的女儿。

8月底举办的“新加坡国际潮流玩具展”（Pop Toy Show Singapore）以Molly 20周年为主题，请到王信明来新举办签售会。在与《联合早报》的专访中，王信明畅谈他与Molly走过的20年，这段旅程可分为两个阶段：前十年的沉寂，几乎看不见明天；后十年与泡泡玛特一路起飞，像坐上火箭似的，把纸上的愿望变成了现实。Molly的走红并非一夜发生，而是一个创作者遇见“另一个自己”以后，与它一起熬过低谷，一起长大的20年。

太平山顶初遇Molly

在成为潮玩艺术家之前，王信明在广告公司上班。平日里工作忙碌，一得空他便会跑到玩具店买公仔。一次观看香港潮玩先驱刘建文（Michael Lau）的展览，唤醒了他的创作基因，2000年他与两位好友成立工作室铁人兄弟（Brothersfree），凭借人偶公仔“盗侠”系列等大获成功，吸引到包括摇滚乐队林肯公园在内的不少藏家。