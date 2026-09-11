新加坡有不少叫人眼前一亮的生活时尚品牌，而本地消费者的支持也成为这些品牌成长的重要力量。一项调查显示，超过九成受访新加坡人愿意支持本土企业和品牌，其中有许多年轻消费者甚至愿意为本土品牌支付更高价格。

值得一提的是，不少本地生活时尚品牌的创办人并非设计科班出身，有的原本是律师，有的是会计师等。他们凭着对生活的敏锐观察与独特创意，慢慢闯出属于自己的品牌天地。有些品牌从小众起步，如今不仅在本地站稳脚步，更走向海外，在国际舞台上寻找更多知音。

把街头所学手艺发扬光大

By Invite Only创办人兼首席执行官邝敏泥将制作首饰的兴趣发展成事业。（龙国雄摄）

为庆祝今年SG61国庆，新加坡首饰品牌By Invite Only从本地常见的水獭身上汲取灵感，推出“水獭系列”（Otters Collection），涵盖手链、项链及耳环等饰品。水獭化作精致首饰后，不仅受到本地消费者喜爱，也意外圈粉外国游客。

By Invite Only创办人兼首席执行官邝敏泥笑说：“我原本以为水獭只受到本地消费者欢迎，没想到我们竟然收到远至比利时等国的订单。外国顾客似乎单纯把水獭视为一种可爱讨喜的动物，并不特别将它与新加坡联系起来。自8月初推出以来，水獭系列在短短一个月内已售出约一半库存。这结果让我们相当意外，也让我们开始思考进一步扩展这系列。”

By Invite Only以水獭和嘟嘟糕为设计元素，打造独具本地特色的首饰。（龙国雄摄）

除了水獭，另一个大受欢迎的动物系列是“Miffy”小白兔系列，同样将首饰与可爱动物形象结合，碰撞出意想不到的火花。邝敏泥说：“我们是在2025年9月推出Miffy系列。当时我在筹划中秋节可以推出什么产品？后来就想到，为什么不以兔子为主题，毕竟嫦娥奔月的故事是我们从小听到大的。接着我又想，如果不是普通兔子而是Miffy呢？于是，我们决定挑战自己，向Miffy版权公司申请IP授权。”

Miffy系列推出后大受欢迎，短短四天便几乎售罄，也促使By Invite Only在今年5月再推出第二轮首饰系列。此外，By Invite Only也会在9月17日推出新的Polly Pocket主题首饰系列。

Miffy系列给By Invite Only带来了很大的曝光和新顾客群。（受访者提供）

“Miffy是一个家喻户晓的卡通人物，给我们的品牌带来了很大的曝光，把我们带到了国际舞台，我甚至看过中国消费者在小红书上询问要如何购买我们的产品。有些Miffy粉丝也因为这次合作认识了我们的品牌，成为了新顾客。我们已经取得了Miffy在马来西亚和菲律宾的授权，接下来会借助Miffy打开这两国的市场。”

邝敏泥少女时期经常逛阿拉伯街，总会被那里各式各样、充满个性的饰品吸引。一些饰品店主很热心，愿意教她如何制作首饰，她几乎每周到阿拉伯街学习制作技巧。渐渐地，制作首饰成了她的兴趣，她开始把自己设计的饰品卖给身边的亲朋好友，赚取一些零用钱。2009年，她就读新加坡国立大学传播与新媒体系一年级时，正式创办By Invite Only。

她的首饰设计风格精致、经典而耐看，并加入别致巧思；价格则走亲民路线，平均售价低于100元。她说：“我年轻的时候买不起很多知名品牌的首饰，所以不想定价太高。首饰价格大众化很重要，我希望每个人不用花上一大笔钱，也能轻松享受佩戴饰品的乐趣。”

By Invite Only目前拥有约50名员工，在新加坡有四家门店，新旗舰店位于来福士城。随着新加坡营运成本和租金不断上涨，加上人力资源日益吃紧，邝敏泥重新思考品牌的发展方向，不再局限于本地市场，而是把目光投向东南亚，目标是在区域内开设15家门店。品牌计划本月于菲律宾开快闪店，并在10月中旬进军马来西亚，在吉隆坡开设首家海外门店。

她说：“新加坡办事效率高，做生意相对简单。当你把生意拓展到海外，情况就完全不同。每个市场有自己的做事方式，我们需要有开放心态，学习保持灵活，适应当地情况。”

经过17年的努力，邝敏泥在去年获得亚细安女企业家奖。回顾创业过程，她感慨地说：“17年前刚创业时，最大挑战是如何说服消费者，本地品牌拥有跟国际品牌相同的性价比。现在，我觉得本地品牌获得了很大的支持。许多顾客指出，他们支持新加坡品牌，因为品质、品牌经营、开箱体验等都做得很好。他们已不会去区分这是新加坡品牌还是国际品牌，只要喜欢产品设计，就会购买。”

职涯品牌双转型

原本拥有一份人人称羡的律师工作，The Paper Bunny联合创办人兼创意总监李岳萍却热爱设计，最终，她毅然转换跑道，创办生活时尚品牌The Paper Bunny。

李岳萍2009年从法学院毕业后，先在律师事务所工作了两年，之后再转到另一家公司担任内部法律顾问。她说：“这样一来，我工作时间比较固定，下班后可以修读南洋艺术学院的平面设计夜间课程。”

她最初从婚礼文具设计做起，但过了一段时间，她开始想创作一些日常生活物品。“我想创造那些我和朋友们想用，却在市场上找不到的物品。于是我决定在2013年辞职，创办了The Paper Bunny。”

The Paper Bunny也走过与李岳萍相似的转型之路——从一家文具品牌起步，如今产品涵盖包包、服装、野餐用品、配饰等。李岳萍说：“The Paper Bunny并不局限于某一种产品类，不是包包品牌，也不是服装品牌。我们希望为重视生活品质的人，提供用心设计的日常用品。”

The Vessel系列包包配有特别设计的金属环，可自由搭配不同吊饰，随心打造个人风格。（龙国雄摄）

李岳萍很重视“形式与功能”的结合，产品除了要有美感，也要能够在日常生活中使用。因此，她在创作时会仔细考量功能、材质和品质，“我们不希望只是创造出一件漂亮却没有实际用途的东西。”

她以最近热销的“Commuter Backpack”（通勤背包）为例：“我们想打造一款适合上班和旅行的背包，适合男女以及各种场合携带。每个细节都经过仔细考量，它融入了不少功能，例如有隐蔽护照收纳口袋、包袋底部有独立的鞋子收纳层、背部有通风透气设计等。我们前后花了两年时间研发，原本计划去年8月推出，但由于一些细节还不够完美，于是我们延后七个月，直到我们真正满意，才把产品推出市场。”

The Paper Bunny通勤背包今年4月上市后市场反应热烈，一推出便迅速售罄。（受访者提供）

通勤背包今年4月上市后市场反应热烈，一推出便迅速售罄；品牌在8月再次补货，也很快卖光，足见消费者对这款兼具设计感与实用性的背包青睐有加。李岳萍透露计划在今年11月第三次推出通勤背包。

The Paper Bunny曾与星巴克、新加坡航空公司、Sephora、Coach等国际品牌推出联名产品。李岳萍认为：“联名合作是为市场带来新鲜产品的好方法。好的联名合作能够把两个品牌的精髓融合在一起，创造出完全不同的新产品，非常令人期待！”

目前，The Paper Bunny在新加坡有约60名员工，设有两家门店，分别位于高岛屋和怡丰城（VivoCity）；此外，也在马尼拉设有一家门店，并计划在今年第四季进军印度尼西亚，于雅加达开设首家门店。

李岳萍说：“The Paper Bunny能够走到今天，我非常感恩。新加坡拥有很多优秀的创意人才，但由于租金和成本很高，本地的商场和零售空间无法完全展现本地创意社群的潜力。希望新加坡能够有更多空间，去探索不同的生活时尚品牌。”

从疗伤过程中诞生的暖牌

候佳慧以趣味方式融入各种动物和怀旧元素，产品包括T恤、环保袋、收纳包、贴纸和钥匙圈等生活小物。（龙国雄摄）

奶奶于2020年骤然离世，对品牌创办人候佳慧造成难以言喻的心理创伤。此后，她饱受焦虑和惊恐发作困扰，常常无法正常呼吸。一年多后，她开始寻求辅导员的帮助，学习理解和处理自己的创伤。正是这段疗愈过程，让她萌生了创办In Warm Regard的念头。

候佳慧受访时平静地说：“奶奶离世当天非常混乱，我试着为她做心肺复苏，却没办法把她救回。接受辅导后，我才发现原来自己一直处于震惊状态中，辅导员帮我面对失去奶奶的痛苦，而困扰我一年多的呼吸问题也完全消失。最后一次辅导时，辅导员送我一句话——‘如果我能够毫无保留地积极且温暖地对待自己，我就会没事’。这句话深深留在我心里，某天夜晚躺在床上，我突然灵光一闪，决定把自己的品牌取名为In Warm Regard。”

候佳慧自小喜欢画画。2017年从新加坡理工大学取得会计学位后，她没有马上从事会计工作，而是先后当过美术老师和空姐，后来才成为会计师。2022年，做了四年会计师后，候佳慧凭着辅导员的鼓励，以及对绘画的热爱，毅然踏上创业之路，创办In Warm Regard。

辞职后，候佳慧在家专心创作一年半，每天画画再把作品放到网上销售。然而创业并没有想象中顺利，第一年她靠卖画只赚了1000元，只能靠储蓄过活。后来，她走出家门，在新达城设立快闪摊位。她说：“当时我有各种风格的画作，结果发现人们更喜欢有主题、有动物的作品。从那时开始，我的每一幅作品都会有动物和一个主题，例如‘家的味道’、‘海洋保护’、‘狗狗上大号’等。”

In Warm Regard从日常生活场景取材，以趣味方式融入各种动物和怀旧元素，产品包括T恤、环保袋、收纳包、贴纸和钥匙圈等生活小物。去年SG60国庆期间，星巴克更邀请候佳慧合作，推出杯子、环保袋、桌游等周边商品。

去年SG60国庆期间，星巴克邀请候佳慧合作，推出杯子、环保袋等周边商品。（受访者提供）

候佳慧说：“我当时很开心，同时也难以置信。我画画不是最好的，品牌也没有很大知名度，为什么星巴克会找我合作？这次合作对我是一大肯定，因为星巴克信任我，也增加了我的自信心，整个过程收获很多。我从星巴克那里学到了很多，也获得了不少曝光，更多人因此认识了我的品牌。跟星巴克合作之后，引起了不少企业的关注，例如今年就有20个品牌联系了我！”

候佳慧分享自己最喜欢T恤产品：“因为它就像一块很大的画布，可以让我尽情发挥，画出更细致的作品。而人们愿意穿上我设计的T恤，也代表他们能够从图案中找到共鸣。”

把云吞面、汤圆和粿汁画在“家的味道”T恤上，是候佳慧对外公外婆过往生活的回味。（龙国雄摄）

谈到最喜欢的设计主题，她毫不犹豫地提到农历新年期间推出的“家的味道”系列：“我的外公外婆以前是小贩，卖过云吞面、汤圆和粿汁，我把这些食物都画在T恤背面，回味他们过去的生活。”

她认为新加坡本土生活时尚品牌的市场正不断扩大，消费者对这些品牌的接受度也越来越高：“新加坡人口不多，但国人的消费力很强，爱找一些有趣的商品。虽然本地人会购买国际生活时尚品牌，但如果想要更特别、更有个性的产品，他们还是愿意购买本地品牌的。”

In Warm Regard主要通过线上销售，目前也在乌节路的伊势丹（Isetan）设有实体销售点，并计划不久后进驻New Bahru。对于未来发展，候佳慧坦言没太大野心，与其发展成规模更大的品牌，她更想守住创牌的初心。

她感性地说：“在这个什么都讲求更大、更快、更响亮的世界里，我反而希望让品牌保持小规模。我创立品牌的初衷是希望带给人们真诚的温暖与鼓励，要大家好好待自己。如果品牌发展得太大，要维持这份理念将会很困难。”