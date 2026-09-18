走进ART/ST Records（以下简称ART/ST）位于加冷坊（Kallang Place）的工作室，迎面看到的便是一张张唱片作品。墙上霓虹灯透出粉绿光晕，产自1940年代的Presto 6N唱片刻纹机（lathe-cutting machine）静静摆在下方。在这里，旧机器不是怀旧摆设，而是真正参与创作的工具，在旧媒介与新审美之间，刻下另一种当代感。

在这个一切追求即时的年代，旧媒介的慢与不完美，吸引了新一代“玩家”加入，其中就包括用古董刻纹机把声音刻进唱片的ART/ST，以百年活版印刷机，让文字与图案在纸面上呈现独特质感的The Gentlemen’s Press，以及让人亲手组装胶片相机和冲洗照片的The Artsy Lens。

这些旧媒介的“新玩家”，面对的媒介不同，却都在用过去人们熟悉的方式，创造属于当代的记忆、表达方式与体验。