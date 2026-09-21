人工智能（AI）早已能在棋盘上战胜人类，却没有让棋手停止训练。对今天的棋手而言，AI既是无法战胜的对手，也是复盘和学习的工具；但他们真正参加的比赛，仍发生在人与人之间。

2026年11月10日至15日，由新加坡象棋总会（Singapore Xiangqi General Association, SIXGA）承办的世界象棋系列赛将在新加坡华族文化中心举行。17岁的姚智瀚（Zelig Yoo Zhi Han，华侨中学（高中部）一年级）和14岁的吴奕涵（Charles Wu Yihan，华侨中学二年级）拟参加U18（即18岁以下）男子个人赛；25岁的俄罗斯籍国际象棋女子特级大师亚历山德拉·奥博连采娃（Alexandra Obolentseva），学习中国象棋不到两年，也拟作为外援代表新加坡参加公开赛（女子团体）。三人年龄背景各不相同，却在象棋棋盘的方寸间相遇，将要凭靠自己的脑力大杀四方。

2026年1月，国会通过《新加坡体育理事会（修正）法案》，把智力运动纳入“体育”的定义。当机器早已能够算得更远、走得更准，棋手为什么仍要日复一日训练？对这三名棋手而言，下棋又意味着什么？