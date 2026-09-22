颈椎痛别急着“扳” “咔哒”一声小毛病恐变大问题
长期低头看手机、伏案工作，导致颈椎在日复一日中悄然承受压力。脖子酸痛、僵硬，甚至手麻头晕，不少人第一反应是“扳一扳，拗一拗”。然而，一声清脆的“咔哒”响，不等于问题解决，强力调整更可能暗藏风险。专家从医学、物理治疗及中医角度解说颈痛成因与治疗误区，提醒别让错误的“矫正”，把小毛病变成大伤害。
长期伏案工作，面对多台电脑，容易引发颈椎问题；不当正骨、按摩则可能使颈椎问题进一步恶化。 （iStock图片）
颈椎不适，几乎成为现代人的“标配”。长时间低头看手机、伏案工作、姿势不良，让越来越多人年纪轻轻就开始脖子酸痛、僵硬，甚至手麻、头晕。
随之而来的，是各种矫正、复位、正骨等治疗方式在市场上层出不穷。有人说掰一掰颈椎就好了，或推拿几次就能根治，也有人购买各种牵引器械在家自行治疗。但颈椎不是随便掰几下就能归位的“零件”。在矫正过程中，藏着不少陷阱。
记者访问神经外科高级顾问医生、物理治疗师及中医师，从不同的专业视角，探讨颈椎问题的正确治疗方式，以及不当正骨、按摩可能带来的风险。同时，也解开常见认知误区，提醒公众切勿盲目模仿网上流传的颈部运动或调整动作，以免加重原本可控的颈椎问题，甚至造成进一步损伤。