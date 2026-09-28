新加坡正逐步迈入超老龄化社会，对医疗与照护服务的需求也不断增加。面对日益增长的人力需求，越来越多人选择中途转业，接受专业培训，投身医疗与照护行业。

新康学院（HMI Institute）是新加坡首家医疗保健培训机构，自2002年成立以来已培训超过40万人。近年毕业生数据显示，40至60岁的中途转业者已成为主力，2025年占比约79%，人数也连续三年上升。

吴德平：父亲中风让他重新思考人生

吴德平认为，投身医疗行业，最重要的是拥有一颗服务他人的心。（陈斌勤摄）

67岁的吴德平在裕廊社区医院担任高级治疗助理。此前，他在金融界打拼30年，涉足保险、财富与投资管理，事业高峰期年收入逾50万元，生活优渥。如今回首，他自嘲当年的生活是“高消费、低思考”（high life, low thinking），只顾享受物质生活，少有思考人生真正的价值。

这种浑噩状态直到2008年父亲中风住院才被打破，促使他重新思考人生，萌生转投更有意义行业的念头。

吴德平说：“父亲出院后，得做六个月复健治疗，我几乎每周带他去。他中风后无法行走，也无法自行进食，连说话都很困难。他经常感到沮丧和烦躁，脱口就骂‘三字经’。但经过六个月的复健后，他能自己一瘸一拐地走路，也能说话了，度过了六年的健康生活才去世。我当时深受启发，觉得复健治疗的工作很有意义，心想有一天退休后可以去尝试。”

这个契机最终在2015年出现。当时吴德平是股票经纪，他回忆道：“股票市场不景气，我们的佣金很低，但交易风险很高，任何损失都得自己承担，我觉得是时候见好就收。辞职前，我去过六七家医院，观察复健治疗的工作环境。在亚历山大医院，有一个热心的治疗助理向我推荐新康学院的医疗课程。”

吴德平主要工作是协助病人复健，帮助他们恢复日常生活能力。（陈斌勤摄）

完成15周复健治疗辅助课程后，吴德平加入裕廊社区医院担任治疗助理，依物理治疗师指示，协助病人进行复健训练。

吴德平说：“我的病人多数是住院老人，而大部分治疗师都比较年轻，有些还是刚从大学毕业。有时病人觉得很难跟治疗师沟通，就会找我帮忙。我会以朋友的方式跟他们相处，让他们更容易与我产生共鸣。我偶尔会帮他们泡咖啡泡茶、整理桌子等。这其实不是我的工作，但我希望通过这些小举动赢得他们的信任，让他们住院的日子过得愉快一些。”

吴德平（右）以对待朋友般的方式与病人相处，赢得他们的信任。（陈斌勤摄）

愿帮病人洗脚穿鞋

对于那些正考虑中途转行投身医疗业的人，吴德平的建议是：“要有学习和愿意服务人的精神。照顾人并不容易，你是否愿意帮病人洗脚？是否愿意帮他们穿鞋？只要你有服务人的心，就可以加入这行。这是一份很有意义的工作，会让你每天更加珍惜生命。”

转眼间，吴德平在裕廊社区医院已工作10年。原本去年应退休的他，因表现优异获医院延长合约两年。他对此倍感欣慰和自豪：“我已经67岁了，但仍能工作赚钱，还拥有机器人无法替代的技能。只要健康允许，我希望能一直工作下去！”

王慧汶：圆护士梦拉近母女距离

王慧汶从小向往护理工作，看到病人康复出院让她深感满足。（吴先邦摄）

中学时代错过护士学校的报名，让王慧汶的“白衣天使”梦埋藏了24年。如今55岁的她终于成为樟宜综合医院护理协助员，圆了年轻时的梦想。

王慧汶说：“当护士一直是我的梦想。看到白衣天使细心照顾病人，我觉得这是一份很伟大的工作，也想成为他们的一分子。”

王慧汶曾在海军物流部门工作，几年后转行从事男装批发营销，一做就是14年。2020年疫情期间，公司裁员、调整岗位，让她深藏心底的护士梦再次苏醒，决定转行。

她回忆道：“我的女儿和妹妹都是护士。我报读护理课程时，她们都举双手赞成。但女儿认为我已经50岁了，护理工作耗体力又要轮班，我可能受不了。我当时回应：让妈妈证明给你看！”

王慧汶在樟宜综合医院老人病房工作五年，与年长病人聊家常，用亲切陪伴让他们感到温暖安心。（吴先邦摄）

经过半年的培训与实习，王慧汶于2021年加入樟宜综合医院，在老人病房担任护理协助员，负责协助喂食、换尿片，替病人擦身、沐浴等工作。

从害怕触碰遗体到从容面对生死

对于职业生涯中首次处理病人遗体的场景，王慧汶至今回想起来仍历历在目。

“我刚入行时，看到病房有三四个病情严重的病人，曾感到害怕。他们过世后，有经验丰富的前辈教导我如何处理遗体。因为从没接触过死人，第一次触摸时还是挺怕的。我们上课时用的是假人，身体很硬，其实人刚过世时好像睡着似的，身体没那么僵硬。我要做的，首先是清洗遗体，随后为其穿上尿片，以防体液流出；接着换上家属准备的衣物，最后用被子包裹妥当。整个过程大约需要半小时。”

经过五年磨砺，王慧汶已能坦然面对生死，不再惧怕处理遗体，甚至能将经验传授给新同事。

成为看护后，王慧汶与女儿的关系更密切，这是意外收获。她说：“我们有了共同话题。每当我抱怨工作，女儿都能理解我在说什么，跟老公说这些，他反而无法体会。”

身为护理协助员，王慧汶主要负责临床护理工作，如协助病人进食。（吴先邦摄）

王慧汶坦言，中途转行进入医疗业后，薪水确实不如从前。但她认为，只要不怕辛苦、不怕学习、不怕脏，医疗工作其实是个很好的选择。“看到病人康复出院，让我很有满足感。而且这份工作很稳定，几乎不大可能裁员，可以长期做下去。”

*此文改写自2026年1月刊登在联合早报的中场换轨投身医疗业 重新定义人生下半场

千帆过尽才发现，壮龄正美丽。关注壮龄go! 特制内容，加入壮龄go! 社群，一起过好人生下半场。