9月，几乎每个周末你都能在新加坡看到热闹的周末市集。单是新达城会展中心，从月初到月底，市集排期满当当：从文创市集Public Garden到跳蚤市集Twilight，还有上海市集凡几、艺术市集Artcade等轮番上阵，每逢周末都会看到长长的排队人龙，一路往外延伸。在网购越来越方便、随时送货上门的今天，人们为什么反而愿意专程跑出门、排长队，花几个小时慢慢逛市集？

逛市集看热闹淘新鲜货

9月12日登场的Public Garden，将本地文创品牌以及台湾、香港、日本、泰国等地的独立品牌聚在同一个空间里。首饰、陶瓷、服饰、插画、文具、生活杂货，摊位一个接一个铺开，琳琅满目的小玩意让人目不暇接。这个由新加坡团队长期经营的创意市集，一年举办两、三次。何玉香（23岁，人力资源）是市集常客，平日里她会用社交媒体当“雷达”去捕捉感兴趣的市集，然后约上好友一起来逛。

当天在市集上，她们逛了三个小时，买了贴纸、小手袋和文具。“这次明显感觉海外摊位更多了，除了台湾、香港和日本，也看到不少来自泰国、印度尼西亚的品牌”，她说，“新加坡的生活有些无聊，能玩的不多，平时逛商场总是那些牌子，但市集每一摊卖的东西都不一样，能淘到外面买不到的，很特别。”