周四下午，登布西山（Dempsey Hill）一家餐馆摆开十余桌麻将，放炮截胡此起彼落。上桌的不是阿公阿嫲，而是一群非华族玩家。他们翻着初学者手册，对照牌角的阿拉伯数字听牌。一声“Hu（胡）！”整桌笑成一团。

牌局的组织者是普丽扬卡（译名，Priyanka Kapoor，48岁）。生于印度的她已是新加坡公民，多年来她游历多国，见识过麻将在不同文化里的变体。二十多年前来到新加坡时，普丽扬卡爱上了本地麻将。“我当时在旁观牌局，发现新加坡麻将和西式的不一样，这里的规则更有趣，也更正宗。我看到的不只是牌面，还有传统文化。打着麻将，也能想象以前的新加坡人是怎么娱乐的。”

印裔同胞创办麻将教学

牌技纯熟后，她在朋友圈里教人打牌，发觉想学的人越来越多，“社交麻将”也成为一股潮流。“麻将能锻炼认知和逻辑能力；把玩家聚到同一张桌子上，有社交功能。”2026年，她创办麻将教学机构Tile and Flow，提供教学服务，也组织起上千人的麻将社群。