63岁的黄小玲近年因严重膝痛，连走去巴士站都得停下休息，出门成了一件需要反复考虑的事。尽管丈夫经常鼓励她外出散心，她却总是婉拒。时间一长，家人从关心的劝说，到后来只能无奈叹气。

2021年，黄小玲曾因右膝软骨磨损接受手术，术后逐渐康复。没想到2024年底，她的左膝也开始隐隐作痛，并在2025年1月迅速恶化。反复发作的疼痛不仅影响她的行动，也让她夜里辗转难眠，常常无法好好休息。

身体上的不适持续一段时间后，渐渐影响到她的情绪。她说：“那段时间我脾气很坏，尤其对家人。疼痛影响了我的心情，也影响了我的生活。”

虽然行动受限，但黄小玲没有把自己困在家中。她坚持到住家附近的活跃乐龄中心参加活动。一名朋友得知她长期受膝痛所苦，向她介绍社区复健计划CONNACT Plus。去年4月，她带着几分怀疑报名参加，心想至少可以去“听一听”。

社区康复计划缓解膝痛

由国立健保集团推出的CONNACT计划于2018年启动，并在2021年推出加强版CONNACT Plus。计划主要为满45岁者、患有膝关节炎或膝痛人士提供社区康复服务，帮助他们改善活动能力、缓解疼痛，并尽可能延缓非必要的手术。

课程包括物理治疗、健康教育和健康生活指导，让参加者通过强化肌肉、学习疼痛管理及设定健康目标，逐步改善身体状况。

黄小玲之后参加了活跃乐龄中心举办的浓缩版课程，课程让她开始重新审视自己的生活习惯和情绪变化。她尝试面对镜子反思自己，也开始思考：“是不是我的痛，让我把情绪发泄在家人身上？” 这番自我反省让她学会更好地调整情绪，与家人的相处也渐渐改善。

通过丈夫的鼓励和陪伴，黄小玲开始走进健身房。如今，她每天早上会先拉筋，多数日子也会在清晨7时与丈夫一起到健身中心锻炼。每周有两天，她选择游泳。运动成为生活习惯后，她的体重减轻了约7公斤，也不用再服止痛药。

康复后的黄小玲，不时向邻里和身边年长者分享自己的经历，希望鼓励更多人主动改善身体状况。她说：“不要因为痛就什么都不做。慢慢来，试一试，总会有一点改变。”

*此文改写自2026年1月刊登在联合早报的饱受膝痛所困 她走进社区复健找回生活节奏

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