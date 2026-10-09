匹克球（pickleball）结合网球、羽毛球和乒乓球运动，强度适中，入门相对容易，近年来受到越来越多新加坡人的喜爱，但硬塑料球击打时产生的噪音，也引起居民关注。

为减少扰民情况，多个市镇理事会陆续采取措施，包括张贴告示、限制球场开放时间、改善设施等。

120多名蒙巴登居民获赠静音匹克球，并有机会体验匹克球运动。（郑一鸣摄）

2026年1月11日，蒙巴登区向120多名居民免费派发泡棉制成的“静音匹克球”，并邀请他们到民众俱乐部试玩，鼓励居民运动之余也顾及邻里安宁。

这项建议的提出者，是住在蒙巴登的59岁退休销售经理陈宝玲。她平时热爱运动，过去曾练习泰拳、拳击，也喜欢打羽毛球。2017年，她应亲友邀请，到乌美社区体育馆第一次接触匹克球，没想到一试便喜欢上这项节奏温和的球类运动。

不过，住家附近的蒙巴登公共球场不时传来的击球声，让她开始留意运动噪音对邻里的影响。她说：“我其实已习惯这种声音，但邻居未必能接受。如今匹克球爱好者越来越多，噪音问题的确会造成困扰……我爱运动，却也喜欢清静，不想自己运动时会吵到邻里。”

养伤期间偶然发现泡棉球

2025年4月，陈宝玲在家中不慎滑倒受伤，需要留在家中休养和复健。虽行动受限，她仍尽量维持运动的习惯。

正是在这段养伤期间，她偶然发现了泡棉球，于是买来对着墙壁试练，发现它既没有噪音，又可以健身。

标准匹克球一般由硬塑料制成，击打时噪音约70分贝；市面上一些泡棉球约为60分贝，且音高（pitch）较低。

蒙巴登区议员吴诗琪与居民切磋静音匹克球。（郑一鸣摄）

居民议员携手推动“静音球”

康复后，陈宝玲把这个意外发现分享给邻里。2025年10月，蒙巴登区议员吴诗琪上门家访，陈宝玲趁机提出建议，希望让更多居民尝试改用“静音球”。

吴诗琪随后推动泡棉球，与蒙巴登基层组织合作，并获得人协社区发展基金资助，向区内120多名不同年龄层居民免费派发泡棉静音匹克球，并邀请居民到民众俱乐部试玩。参加试玩的居民普遍认为泡棉球值得尝试，既能运动，也可减少噪音。

匹克球爱好者林晓燕在蒙巴登民众俱乐部首试泡棉匹克球，认为泡棉球和标准球都适合运动健身。（郑一鸣摄）

无噪音但价格较贵

48岁小学教师林晓燕和48岁银行经理丈夫谭昌仁都是匹克球爱好者，首次尝试“静音匹克球”后，林晓燕说：“标准球噪音很大，泡棉球几乎没有噪音……不过，泡棉球更有弹性，比较难控制。两种球都可以达到健身的目的，以后我们会考虑经常用泡棉球进行锻炼。”

购物网站显示，“静音匹克球”价格一般高于标准匹克球。在运动品牌迪卡侬（Decathlon）网站上，12个一套的标准球售价为$45，平均每个$3.75；三个一套的泡棉球售价$22.50，平均每个$7.50。

考虑到价格差异，林晓燕打算准备两套球：“在组屋附近运动，会用泡棉球，以防噪音影响邻居；在室内或远离组屋区的场地，我会用标准球，因为比较便宜。”

看到自己当初一个小小建议获得居民正面回应，陈宝玲感到欣慰。她说：“对参加比赛的选手而言，标准球当然还是首选。但如果玩匹克球的目的是以运动和社交为主，那泡棉球不失为一个既能锻炼身体，又能降低噪音不扰民的替代选择。”

*此文综合改写自：

- 2026年1月刊登在联合早报的蒙巴登送泡棉匹克球 鼓励居民打球时减少噪音不扰邻

- 2026年2月刊登在联合早报的倡导运动不扰邻 居民为“静音匹克球”献议

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