一间设计简单的包厢，一支麦克风，约上三五好友放声高歌——这应该是许多人对家庭式卡拉OK最经典的印象。但如今，卡拉OK已“大变身”，从单纯的K歌场所，变成融合美食、社交、现场音乐和视觉体验的综合娱乐空间。

嗨翻卡拉OK刚在9月底于白沙乐怡度假村（Downtown East）为门店举行翻新开幕礼，除了有传统KTV包厢，也融入了全新的“live house”现场音乐概念，让顾客不只可以唱歌，还能同时欣赏现场表演。

2015年创立的嗨翻目前有11家门店，母公司是嘉德娱乐（Goodwill Entertainment）。创办人兼主席鲁漭受访时透露，公司投入了约65万元为白沙乐怡度假村门店进行翻新和购置舞台设备等，新演唱大厅能容纳约150人，每晚有五名歌手轮流上台献唱。

嘉德娱乐创办人兼主席鲁漭认为，以一支团队同时运营卡拉OK和“live house”两种商业模式，能提升效率。（陈斌勤摄）

鲁漭说：“我们在白沙乐怡度假村经营了七年的卡拉OK门店，已积累了一定的客群。他们除了爱K歌也爱听歌，唱完包厢后，还可以到全新的演唱大厅继续消费。另一方面，我们现在也可以吸引爱听歌的顾客群，浓厚的现场音乐氛围有助于带动他们对食物和酒水的消费；一些人听嗨了，甚至可能会包房唱K。我们用同样团队运营两种商业模式，能提升整体的运营效率。”

嗨翻白沙乐怡度假村的新演唱大厅能容纳约150人，每晚有五名歌手轮流上台献唱。（陈斌勤摄）

鲁漭强调，有质量的音乐是留住顾客的关键。相较市场上常见的两三人吉他或键盘现场弹唱，他以更大的乐队阵容，提供经过编排的现场音乐体验。“演唱大厅的歌单涵盖中、英、韩、日、泰等多种语言，并参考嗨翻最高点播率的数据。只要顾客喜欢听，我的歌手就会唱。此外，我们不定期推出不同的主题之夜，例如粤语金曲或K-pop流行曲等。”

在本地有五家门店的K.Star由叶文静和丈夫李睿峰于2017年联合创办，主打“网红店”概念。每间包厢的装潢都别具特色，设计感十足，让顾客唱起歌来多了几分“明星感”。

K.Star联合创始人兼首席执行官叶文静近年在各门店推出大包厢。她身处的乌节中央城旗舰店VVIP包厢，可容纳多达65人。（陈斌勤摄）

身兼K.Star首席执行官的叶文静说：“我们创业时发现传统KTV的房间设计大同小异，进房就是一件沙发，然后墙上贴着普通墙纸。我觉得新一代消费者的需求已经改变，大家出来娱乐，不只是为了唱歌，也希望有一个漂亮、有气氛、有特色，可以拍照打卡的私密空间。所以我们尝试打造不同设计主题的包厢，希望客人打开房门时能有一点惊喜。例如我们位于克拉码头的门店就采用太空主题，很有未来感！”

克拉码头的K.Star门店设计采用太空主题，很有未来感。（受访者提供）

被KTV耽误的餐馆

本地卡拉OK行业“变身”，也吸引了中国KTV业者进场。例如在中国各地拥有60多家门店的纯K就于2025年9月在福南（Funan Mall）开设海外首家门店。福南门店共有34间包厢，规模各异，最大包厢可容纳30人，最少则可供6人使用。

纯K海外事业部总监章永棚认为，新加坡法律严明，为业者营造了稳定和安全的经营环境。（陈斌勤摄）

纯K海外事业部总监章永棚认为，新加坡法律严明，酒牌、娱乐牌照等相关规定都很明确，申请流程透明，为业者营造了稳定和安全的经营环境。同时，新加坡对来自海外的各种新兴娱乐产业比较包容。纯K希望以新加坡为据点，将品牌拓展至其他东南亚国家。

被问到纯K的卖点，章永棚笑答：“我们曾被一些顾客评论为被KTV耽误的餐馆。美食是纯K的一大特色，跟其他KTV业者不同，我们门店有标准厨房，能现场烹制各式菜肴。纯K主打三道台湾经典美食与饮料——卤肉饭、牛肉面和珍珠奶茶。此外，我们也提供肉骨茶、叻沙、梅子炸薯条、鸭舌等五六十道不同料理。”

纯K设有标准厨房，主打卤肉饭、牛肉面、叻沙、老鼠粉等美食。（陈斌勤摄）

纯K也在唱歌体验上下足功夫，特别为新加坡顾客在中文歌词上加入拼音，方便跟唱；所有包厢的沙发还会随着音乐节奏震动，让顾客有更沉浸的K歌体验。此外，纯K为一些热门歌曲设计专属壁纸，让视觉效果与歌曲更加契合。这些精美壁纸由漫画家或纯K美术团队负责设计，进一步丰富顾客的娱乐体验。

据悉，顾客在中国的纯K门店内能在包厢观看球赛、游戏或时装秀等直播。与此同时，包厢可灵活用于展览、企业活动或会议等。章永棚说，纯K会根据新加坡市场的需求，进一步探讨这些应用场景的可能性。

纯K为一些热门歌曲设计专属壁纸，还特别为新加坡消费者在中文歌词中加入拼音。（陈斌勤摄）

消费者心态明显转变

受访的KTV业者认为，冠病疫情过后，消费者的休闲娱乐心态有明显转变，促使他们重新思考经营模式。

章永棚说：“消费者在疫情前到KTV主要就是为了唱歌。疫情后这几年，物价上涨，消费者希望用同样的消费换取更丰富的娱乐体验。以前顾客一周来两三次，如今可能一周只来一次，所以希望玩得更尽兴。KTV现在成为了一个社交场所，将吃饭、唱歌、玩游戏、庆生等结合起来。业者要打造多元化的社交空间，希望每一个客人能在这里找到他喜欢的点。”

鲁漭则指出，本地消费者现在能在外国接触各种新鲜娱乐体验，也可从社交媒体获取相关资讯。随着许多外来零售品牌登陆新加坡，本地人对新体验的接受程度越来越高，对消费体验的要求也随之提升。“顾客需求在升级，我们业者不可以一成不变，必须跟着市场变化不断升级。”

叶文静说：“以前大家选择KTV，最关心的可能是歌曲够不够多，音响好不好，现在这些已经成为了基本要求。消费者会考虑环境漂不漂亮，是否适合拍照，餐饮怎么样，服务怎么样，朋友能不能一起互动，以及生日或聚会有没有足够的仪式感。特别是在社交媒体时代，消费者购买的不只是一个产品，也是一段值得记录和分享的体验。整个娱乐行业从单一功能走向体验型消费，我认为是一个很自然的发展。”

K.Star发现，近年来私人派对、生日庆祝及公司活动已成为重要消费场景。（陈斌勤摄）

企业客户需求日益增多

K.Star近年发现生日庆祝、私人派对及公司活动等已经成为很重要的消费场景，所以领导团队的思考方式已从“谁是我们的客户”转变成“客人今天为什么来”。服务也开始针对不同消费场景，提供更贴合顾客需求的配套与体验。

叶文静说：“我们越来越重视消费场景，而不仅是传统意义上的客群分类。因为同一个消费者今天可能跟朋友来唱歌，下个月参加公司活动，生日的时候又带家人来庆祝。”

其中一个让叶文静觉得很有意思的变化，是企业客户的需求越来越明显。“以前大家可能认为KTV主要是朋友之间的娱乐，但现在越来越多企业会把这样的空间作为团队聚会、庆祝，甚至客户活动的场地。这让我意识到，KTV可以承载的消费场景，其实比最初想象的更广。有些客人可能一个晚上只唱几首歌，但他一样会觉得玩得很开心，因为他真正享受的是和同事及朋友一起度过整个晚上。”

随着消费者需求变化，K.Star近年开始增加更大、更舒适的包厢。例如乌节中央城（Orchard Central）的旗舰店设有六间VIP包厢和一间VVIP包厢——每间VIP包厢可容纳约35人，而VVIP包厢可容纳多达65人。

叶文静说：“新加坡是一个寸土寸金的地方，租金很高，然而为了给顾客更好的娱乐体验，我们愿意牺牲一些面积，不把所有空间做成房间。”

不管怎么变唱歌还是核心

当KTV不断加入餐饮、游戏、现场音乐等新元素，甚至变身为企业活动空间，唱歌是否还是核心元素呢？

章永棚强调，唱歌始终是KTV的核心，其他社交元素都是从这个核心延伸出去的，“我们只有把唱歌元素做好，才能拓展到吃饭、派对、会议等各种社交场景。如果连唱歌体验都做不好，其他元素对我来说只是画蛇添足。”

鲁漭同意章永棚的观点：“KTV吸引客人的主要原因是他喜欢唱歌，他要寻找一个线下社交场所，让他展示美好歌喉。不管其他附加娱乐元素再好，都脱离不了唱歌的核心。”

叶文静则认为：“我觉得人开心或悲伤都会通过一个方式来抒发。有些人是靠运动，有些人是靠跳舞，有些人就是靠音乐和唱歌，它是一个抒发情感的东西。人们聚会还是需要一些音乐氛围，不管KTV怎么演变，唱歌还是核心的一部分。”

谈到卡拉OK产业的未来走向，鲁漭认为行业将朝多样化、精品化，以及更多娱乐元素组合的方向发展。他说：“KTV会有多样化的消费体验，例如可能会出现在包厢内吃火锅，在中国某些KTV已经做得很好。精品化指的是，门店设计和装潢将投入更高，打造更好的社交空间氛围。娱乐元素组合会变得更多样，好像KTV内可以打游戏机、玩桌球、听live house等。”

此外，嗨翻也将把业务延伸到包厢之外，尝试将自身的音乐与活动资源带到不同场地。嗨翻计划提供管理经纪服务，为其他活动业者提供歌手、乐队、活动策划等服务。

纯K今年10月将于远东广场（Far East Square）开设第二家门店，占地约1万3000平方英尺，有27间包厢。章永棚介绍，第二家门店将有多一些拍照打卡的空间，每间包厢也都有独立洗手间。餐饮选择会跟福南门店稍微不同，以迎合上班族的需求。此外，一楼还将开设“胡桃里”音乐餐厅，进一步丰富整体娱乐与餐饮体验。

叶文静认为，未来KTV行业将融入更多科技与互动元素，例如AI评分，在线互动PK歌曲，沉浸式影音和舞台体验等。“与其问KTV未来还能增加什么，不如问一个更大的问题——未来人们会怎样聚会？”她指出，只要人们仍与朋友见面、庆生、举办公司活动等，就需要一个让大家能够放松、互动并共创回忆的空间，而这会主导KTV未来的发展方向。

不玩花样 Teo Heng坚持平价唱K

Teo Heng创办人张仰兴希望以低廉价格，让消费者单纯享受唱歌乐趣。（受访者提供）

面对消费者需求变化，KTV娱乐模式多元化，本地知名家庭式连锁卡拉OK品牌Teo Heng创办人张仰兴不以为意，仍坚持提供平价的唱歌服务。他说：“Teo Heng秉持社会企业的精神经营，并不特别在意盈利。我更希望以低廉价格，让顾客能够单纯享受唱歌乐趣。超过九成顾客到Teo Heng主要目的是唱歌，而不是追求其他附加体验。”

Teo Heng目前在本地拥有13家门店，一小时的费用从10元起跳。张仰兴自豪地说：“我的顾客从小孩到八九十岁的老人家都有！我见过三代同堂一起唱歌，阿嫲带着自己准备的食物，一家人边吃边唱。也有不少来自印度尼西亚、菲律宾等国的女佣周末相约到Teo Heng享受休闲时光。我希望下一代接班人能够继续秉持这份理念，让Teo Heng成为大家都能轻松享受唱歌乐趣的地方。”