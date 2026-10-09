2026年诺贝尔文学奖公布以后，透过电话得知消息的安妮·卡森（Anne Carson），告诉瑞典学院常任秘书英格丽德·卡尔贝里（Ingrid Carlberg），她正在吃脆饼、喝茶，阅读《伦敦书评》。

有人说好诗经得起诵读。2009年，安妮·卡森到威斯敏斯特大学出席一场读诗会，念了一首长诗《狂野而恒常》（Wildly Constant）。这首诗写她婚后不久，和丈夫一同到冰岛斯蒂基斯霍尔米（Stykkishólmur）的驻留经验。

诗中这么写那个黎明时分：“I go inside and make tea./ Eat bran flakes./Read three pages of Proust.”热茶，谷物片和法国作家普鲁斯特（Marcel Proust），与她得知获奖消息的那刻，没有太大的区别。