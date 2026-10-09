诺贝尔文学奖得主安妮·卡森：正听风 狂野而恒常
在古典的恒常中，保持狂野的怀疑与抵抗。从冰岛“水之图书馆”的冰川存档，到《夜》中折叠的丧弟之痛；从29支探戈结构的《丈夫之美》，到即将首演的《赫拉克勒斯之狂》，她始终游走于诗歌、散文、图文与剧作之间，拒绝被任何体裁收编。她说，假如散文是一座房子，诗歌就是那火燎全身飞速穿堂而过的人。而她自己，正是那个穿堂而过的人——2026年诺贝尔文学奖得主安妮·卡森。
生于加拿大的安妮·卡森（Anne Carson，76岁）是2026年诺贝尔文学奖得主，获得1200万瑞典克朗奖金（约153万新元）。 （路透社）
2026年诺贝尔文学奖公布以后，透过电话得知消息的安妮·卡森（Anne Carson），告诉瑞典学院常任秘书英格丽德·卡尔贝里（Ingrid Carlberg），她正在吃脆饼、喝茶，阅读《伦敦书评》。
有人说好诗经得起诵读。2009年，安妮·卡森到威斯敏斯特大学出席一场读诗会，念了一首长诗《狂野而恒常》（Wildly Constant）。这首诗写她婚后不久，和丈夫一同到冰岛斯蒂基斯霍尔米（Stykkishólmur）的驻留经验。
诗中这么写那个黎明时分：“I go inside and make tea./ Eat bran flakes./Read three pages of Proust.”热茶，谷物片和法国作家普鲁斯特（Marcel Proust），与她得知获奖消息的那刻，没有太大的区别。