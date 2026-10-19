年轻人不愿跑船 谁来接过海事业的舵？
海事业关乎新加坡的生存。然而时代变迁，“远离家人”成了年轻人跨不过去的门槛。当新加坡人不愿再“跑船”，未来的海事人才究竟从何而来？从首航时落下的眼泪，到转任岸上决策者的沉稳，一群年轻人的职业轨迹让我们看到：这是一场关于风浪、成长与选择的航行，也是新加坡海事业的代际接力。
新加坡作为海事枢纽，船舶管理与监管等岸上工作也需要航海经验。如何吸引本地年轻人出海，是培养海事业人才的一道课题。 （档案照）
霍尔木兹海峡的冲突，让平日隐于生活背后的海运被看见。海运是否畅通，直接影响生活开销；对于1819年以贸易港口开埠的新加坡，海运连接世界，也发展出一系列金融、法律与技术服务。海事业如今贡献新加坡约6%的国内生产总值，这些业务需要人才，其中一部分的专业经验，须要从海上积累。
新加坡重点培养高级船员
然而，吸引本地年轻人出海，是业内面对的挑战。当新加坡人不愿“跑船”，航运公司仍可从国际市场招聘船员，但日后支撑本地船舶管理、培训及监管的人才，又从哪里来？
交通部兼律政部高级政务部长穆仁理9月18日在海事宣导网络（MaritimeONE）奖学金颁奖礼上指出，海事业关乎新加坡的生存。海事及港务管理局预计2027年推出《海事新加坡总蓝图》（Maritime Singapore Master Plan），也将人才列为重点之一。