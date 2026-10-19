霍尔木兹海峡的冲突，让平日隐于生活背后的海运被看见。海运是否畅通，直接影响生活开销；对于1819年以贸易港口开埠的新加坡，海运连接世界，也发展出一系列金融、法律与技术服务。海事业如今贡献新加坡约6%的国内生产总值，这些业务需要人才，其中一部分的专业经验，须要从海上积累。

新加坡重点培养高级船员

然而，吸引本地年轻人出海，是业内面对的挑战。当新加坡人不愿“跑船”，航运公司仍可从国际市场招聘船员，但日后支撑本地船舶管理、培训及监管的人才，又从哪里来？

交通部兼律政部高级政务部长穆仁理9月18日在海事宣导网络（MaritimeONE）奖学金颁奖礼上指出，海事业关乎新加坡的生存。海事及港务管理局预计2027年推出《海事新加坡总蓝图》（Maritime Singapore Master Plan），也将人才列为重点之一。