马赛克，是镶嵌艺术（Mosaic Art）创作里的最小的单位。一小块彩色石材、玻璃、陶瓷、贝壳或金属等，单独看来或许不起眼，经过切割、排列与拼贴，却能慢慢长出完整图案。它曾在古罗马与拜占庭建筑、欧洲教堂里组成华丽壁画；对新加坡人来说，马赛克是组屋楼下桌椅的触感，是龙头游乐场上熟悉的小方砖，是几代人共同的生活记忆。

在这个讲求速度的年代，这种一片片拼贴完成的工艺，似乎与时代背道而驰。但在新加坡，仍有人因为热爱这门技艺，在日复一日的打磨与塑形中，与马赛克结下不解之缘：玻璃艺术家把四十多年的时间与经验拼进作品；73岁老汉把年轻时谋生的手艺，变成晚年寄托；千禧世代设计师把组屋楼下的童年记忆，重新带进现代家居。三种风格、三段人生，在一片片马赛克拼接出的图景中闪烁。

彩色玻璃光影令人着迷

玻璃艺术工作室Art by Felicia的创办人杨秀凤（61岁）与彩绘玻璃打交道已有四十多年。19岁那年从艺术学院毕业后，经美术老师介绍，她跟随一位美国女艺术家学彩绘玻璃艺术。那是1980年代初，当时在本地很少人认识彩绘玻璃，除了在教堂里，日常生活中并不常见。彩绘玻璃令她着迷的，是玻璃与光的关系。当阳光穿过彩色玻璃，在地面和墙上留下如彩虹般的光影，这种瞬间始终吸引着她。