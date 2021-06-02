韩国泡菜搭配罗惹 你会试吃吗？

韩风不止红了韩国明星和影视作品，也让世界各地的人越来越能接受韩式料理。说到韩式料理，当然得提到韩国泡菜。在本地，许多人家中的冰箱里如今都可能会有罐泡菜。你呢？是不是在用餐时偶尔也喜欢拿出泡菜做搭配？

在韩国，餐桌上基本都能见到一、两种泡菜。别看它只是一小碟一小碟的份量，但它在韩国料理界的地位绝对是重量级。不同的韩国美食，又可以配搭不同的泡菜。烤肉配青葱泡菜、吃生鱼片配辛泡菜...... 选择多、功能也大不同。它是配菜、也可以是主角。能做成下酒菜，也可以拌饭当一餐。要完全了解所有的种类对外国人来说，应该是“不可能的任务”。

韩国驻新加坡大使馆近期举办了“Say Kimchi Festival”活动，希望通过有趣的信息让新加坡人更了解“泡菜文化”。活动除了分享各种泡菜小知识和食谱之外，还有一个特别的“挑战” —— 邀请本地吃货尝试用各种泡菜来搭配本地小贩美食！

无独有偶，Kimjang（指的是传统韩国泡菜腌制法）和本地小贩文化，都被UNESCO列入世界文化遗产名录中。主办方于是希望通过饮食来做交流，把两者做个结合。新加坡小贩美食搭配不同的泡菜，会有火花吗？看看这个视频，听听试吃者怎么说？

是的，你没看错，其中一个推荐就是罗惹（Rojak）！甜甜浓浓的酱，搭配泡菜会是什么样的味道，小编也很好奇。

本地吃货又会对这样的建议有什么看法呢？

鸡饭配阿渣不算陌生，而阿渣和泡菜的味道有些相似。96.3好FM DJ安娜和新报（The New Paper）杨伟德都觉得配搭泡菜是不错的选择。至于另一种吃法配搭罗惹，伟德倒是觉得虾膏可能无法跟一般泡菜做结合。不过安娜看了视频同意，不一样的泡菜倒是可以跟本身味道浓烈的啰惹搭配，制造出惊喜。

美食家安娜会想尝试泡菜配本地小贩美食粿汁的组合（档案照）

96.3好FM DJ安娜说：“我试过配搭中餐，小贩美食还没搭过，但是未尝不可。” 对于如何搭配食物，她觉得自己喜欢就好，不过讲究一点的人大多数会注重把食物搭配在一起会呈现什么样的口味。韩国泡菜（指一般常见的辣泡菜）的特点是比较酸，以及辣味比较尖锐，“所以配搭的食物我认为它要嘛就是开胃（菜），不然就是调味。”

小贩美食搭配泡菜？安娜凭着自己味蕾做出丰富的想象。

安娜觉得粿汁搭配辣泡菜，应该是可以尝试的味道。（档案照）

“我觉得卤味应该是最适合的，口味比较重的卤味有香料，个性比较明显，不会被抢了味道。而且有糖和酱油味的卤味和泡菜可以试一下。小贩美食里的粿汁应该合宜，就把韩国泡菜当开胃菜。”另外，椰浆饭（当成阿渣）或娘惹牛肉仁当配着一点泡菜来吃，应该也是不错的选择。但本地拉沙和米暹，味道同样是偏酸偏辣，可能就不太合适。

新报（The New Paper）美食专栏作家杨伟德坦言10年前到韩国旅游时才爱上泡菜，听到“泡菜搭配小贩美食”时，觉得要看食物的口感和味道。本身没有尝试过这样配着吃，但认为可以试试。例如做薄饼馅、或是撒在Roti John上，可能都会有突破。

美食记者杨伟德说如果在薄饼当中加韩国泡菜，他会想要尝尝味道。（档案照）

厨艺了得的本地艺人金银姬和媳妇韩相喜，一起开了Gold Kimchi，在网上售卖自制泡菜。（档案照）

本地艺人金银姬的媳妇韩相喜Cloe在新加坡居住多年，婚后是全职家庭主妇。去年她和婆婆一起创立新品牌 —— Goldkimchi，在网上售卖自制泡菜。说韩国人离不开泡菜一点不夸张，Cloe说她吃板面、米粉，或是炒饭和饺子时，都会配着泡菜吃。她建议大家试试板面配萝卜块泡菜（Radish Kimchi），吃炸猪肉时也可以配青葱泡菜（Spring Onion Kimchi）。

韩国水泡菜清爽可口，在夏天吃上几口不但开胃，而且能够解腻。（网络）

本身喜欢腌制各种泡菜的Cloe还想推荐特别适合夏天的水泡菜（Water Kimchi）。它非常容易下口，搭配比较干的食物，或是重口味的美食，能够解腻解油。

下次吃本地小贩美食时，你想尝试搭配韩国泡菜一起吃吗？