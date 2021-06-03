订餐服务五花八门 哪一种最适合你？

有没有发现，冠病疫情当下，过去一年多来，点餐的方式选择更多元化？除了在Deliveroo、foodpanda、GrabFood等送餐平台点外卖，还有社区居民组织的团购、餐饮业者提供的外卖直送、减价美食“福袋”等。

从去年的阻断措施，到如今的高警戒解封第二阶段（Phase 2 Heightened Alert），各种形式的美食外送服务需求增加，原因不外乎这几个：堂食禁令、人们选择少外出但仍想满足口腹之欲、大家互送美食给朋友、同事和不同住的家人、人们购买疗愈美食（尤其甜食）抚慰心灵等。

林林总总的选项，是不是令你摸不着头脑？各种服务适合什么样的人？别烦恼，往下看zaobao.sg为你解析每种订餐服务的特性和利弊。

如果你是“想吃就点”的“随性派”

送餐员马不停蹄地送餐。（档案照片）

我们先从大家熟悉的送餐平台如Deliveroo、foodpanda、GrabFood说起。

这类送餐平台，适合不喜欢太早做决定、常有不同美食craving、喜欢看当下心情做决定的朋友。现在想吃什么，就点什么。碰上难以抉择的时候，打开应用，浏览各种食肆选项，视当下“灵感”挑选食物。

这类平台的送餐速度基本上还算合理，往往能在1小时内拿到所点的食品。但有时碰到繁忙时段或节日，可能要等更久，建议早一点订餐。

缺点是如果订的东西不多，送餐运费显得较不划算。另外，用送餐平台也会对小额订单征收额外的费用（small order fee）。

如果你喜欢尝鲜、懒得自己排队或抢购人气美食

很多邻里团购社群都活跃于Instagram。（取自各社团Instagram）

有一种外卖美食“革命”正在各个邻里社区持续发酵。

地点：你住家附近或同座的组屋、你居住公寓社区。

时间：指定日期和时段。

点餐类型：少量食物，如一杯拿铁（latte）、常引人大排长龙的人气美食、预购一开放就秒杀的美食、离家远，自己叫外卖不划算的食品、有最低消费的人气住家美食、多人订购单价更低的食品……

参与方式：负责策划的邻居会在Whatsapp或Telegram群聊中释出团购信息，让居民透过Google Form、Google Sheet填单。转账付款后，耐心等候美食派送日。与订外卖不同的是，不用费心追踪派送员的所在位置。食物到了，策划人会通知你到他/她家外领取（目前还有免接触的领取方式）。

简单而言，团购发挥了“团结力量大”的精神，参与的左邻右舍越多，每个人支付的运费越低，甚至免费。当总消费超过一定金额，商家有时也会提供优惠。

团购尤其适合喜欢尝鲜，但懒得自己抢购美食的人。（档案照片）

如果有特别要求，或运送的食物出了状况，不必自己跟商家交涉，一切交给策划人处理就行了。策划人费心费力经营团购，有时会向居民征收每人约$2行政费。

团购尤其适合喜欢尝鲜，但懒得自己抢购美食的人。常面临“选择障碍”，不知道点什么的朋友，策划人可说是“帮你”决定某一天的午餐、下午茶、晚餐吃什么，而你只需从简单的几个选项做决定就行了。

说到缺点，团购有指定日期和时间，领取食物的时间窗口不长（如须在2小时内领取）。另外，一些特别超人气的美食开放团购后，有时很快就会售罄，所以动作要快。

很多团购社群都活跃于Instagram。若想查看你居住的邻里有没有这类团购，可上Instagram搜寻（建议输入：邻里英文名称和“groupbuy”）。

如果你来自大家庭，或一家人食量大

Violet Oon Singapore餐馆提供送餐服务，让人们在家享用娘惹菜。（档案照片/餐馆提供）

去年阻断措施和如今的高警戒解封第二阶段期间，不少餐饮业者为了挽救受影响的生意，开始推出外送服务。

这类由餐饮业者经营的服务，不像送餐平台那样有地区限制，而是提供全岛派送，但一般须达到最低消费才会送餐。

部分餐饮业者不设最低消费，但征收单一运费（flat rate delivery），订餐超过一定金额则免运。因此，消费越多会更划算，比较适合替大家庭或食量大的家人订餐。当然，你也可一次过订比较多，并将额外的食物放进冰箱冷藏。

一些业者则采取一天派送指定几个邻里的分区送餐模式，运费和低消相对而言较大众化，解决了须大量订购的问题。

如果你崇尚食物零浪费、想买减价食品

公众可按地区、领取时段、菜肴类型等搜寻福袋。（网站截图）

瑞士卷（Swiss Roll）、马卡龙（Macaron）、司康（scone）、奶油蛋糕、欧式面包、日式盖饭、中餐菜肴……如果告诉你，这些令人垂涎欲滴的美食，都是商家制作过量的减价食品，你愿意尝试吗？

疫情反复，使餐饮业者和在家经营小规模食物制作的店家，有时高估了需求，制作过多的食品。去年成立的Just Dabao平台，让餐饮业者售卖这些多余食品。公众能以较低的价格购买食品，同时为环保尽一份力，帮助减少食物浪费。

这些亲切地称为“Shiok Bag”的食品，带有一点日本福袋的惊喜感，如需付款后才会知道店家名称（但选购时会知道属哪一区）、不能选择具体口味等。该平台暂时不提供运送服务，公众需自己前去或安排快递员领取。