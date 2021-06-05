印度料理 打包丰富迷人的香

一点即送2.0

印度料理的魅力，在于它丰富迷人的香料。从蘸酱、小吃到主食，印度料理都善用多种香料烹制，带出食物多层次的美味。不同的香料与食材搭配出千变万化的滋味，带给味蕾意想不到的精彩。《联合早报》美食记者本期介绍印度餐，点评打包回家或宅送上门后的色香味。一餐两人份的预算不超过50元。

MTR Singapore

订餐平台：www.mtrsingapore.com，或Whatsapp至97365800

美味指数：★★★★

印度素食餐馆MTR有多姿多彩的小吃、主食和甜点选择。（黄靖晶摄）

印度素食餐馆MTR的餐单选择之多，初看容易眼花缭乱。建议参考餐馆订餐网站的推荐，它列出几道特色料理并附上照片，方便食客选餐。

小吃方面，选了经典的Uddina Vada（$3）和人气的Pudi Masala Dosa（$7）。用扁豆制成的Uddina Vada像咸味甜甜圈，外层酥脆，里面松软且富有扁豆香，单吃就很可口，也可蘸蔬菜咖喱汁或酸辣酱吃。印度马萨拉香料卷饼Pudi Masala Dosa的口感有些像面煎糕，撒上辣椒粉和酥油，配马铃薯大葱馅料，饱足感十足。

主食挑了柠檬饭（$5）和番茄饭（$5），两者风味鲜明。喜欢柠檬饭微酸微辣的清爽口感，有鲜明的香料味。酸酸甜甜的番茄饭很开胃，带点辣，能吃到番茄和大葱的自然甜味，简单却不失美味。

甜点Badam Kesari Bhath（$5）是个意外惊喜，用粗粒小麦粉（semolina)、米粉、无水奶油、腰果、葡萄干和番红花制成。原本以为会像印度甜点Mithai一样偏甜，好在甜度适中，类似有炼奶香味的甜糯米饭，让人一口接一口。

Yasha Briyani Hut

订餐平台：GrabFood、Deliver.sg

美味指数：★★★

印度黄姜饭是波斯传到印度的食物，既然是店家主打，当然非试不可。

Yasha Briyani Hut的印度黄姜饭及配菜。（叶晓虹摄）

点了鱼肉黄姜饭（$10）和鸡蛋黄姜饭（$7），饭粒色泽鲜艳，以多种香料及调味料烹煮。细长的basmati米饭颗颗分明，充满印度风味，分量也挺大。

鱼肉黄姜饭里有三块鱼肉、水煮蛋及茄子，搭配咖喱鱼汁和印度酸奶酱raita，味道中规中矩。鸡蛋黄姜饭则有两个水煮蛋作配料，搭配咖喱汁享用。

点餐时不知道鱼肉黄姜饭也附鸡蛋，两盒印度香饭中就有三个蛋，这一餐也太多鸡蛋了。店家或可在送餐平台上附上照片或列明食材，让食客清楚知道有哪些配料。

配菜的味道比黄姜饭出彩，让人留下印象。印度干炒辣鸡块（$10）香辣美味，鸡块外焦内酥，肉质鲜嫩有弹性。别看Prawn 65（$12）红通通的，味道一点也不辣，虾只表皮不脆，但香料味浓，虾肉爽脆。若没有配菜陪衬，一盒黄姜饭吃起来略显单调。若能加上一片papadum印度炸薄饼，会让黄姜饭的呈现更完整，也生色不少。

Chindamani Indian Restaurant

订餐平台：GrabFood

美味指数：★★★★

印度煎饼一般是扁圆形，但这家的招牌脆皮印度煎饼是方形的，而且吃起来爽脆可口。

Chindamani酥脆的印度煎饼。（黄亿敏摄）

来到咖啡店里的这家印度摊位打包时，起初不见人龙，但不到几分钟，食客纷纷来取餐，原来他们早已熟悉菜单，之前订好食物，省去等候时间。

在等待时，可看到厨师准备煎饼的过程。他取出自制面团后先开始抛甩面团，面团皮被拉伸至薄片后放在烤盘上，厨师将圆形面皮外围往内折，成为方形“窗口”，翻煎几回成金黄色，整个过程快速利落。

有的印度煎饼吃起来带有嚼劲，这里的脆皮印度煎饼（每片$1.20）则走爽脆路线。虽然有点偏油腻，但煎饼酥脆美味，打包回家约半小时后吃，仍然爽口。尤其搭配摊位的招牌咖喱鱼一起吃，酸辣开胃。

另点了一份鸡蛋印度煎饼（每片$1.80），口感比较扎实，带有蛋香味，煎饼边缘保留酥脆口感的特色，值得一试。

该品牌在全岛各处如实龙岗北、碧山、淡滨尼、后港等不同咖啡店里都有摊位。其他菜肴包括：印度黄姜饭、印度烙饼（dosai）等。

R K Eating House

订餐平台：foodpanda、GrabFood

美味指数：★★★☆

在实龙岗花园肯新顿园路（Kensington Park Rd）的这家24小时食店，外观很抢眼，是许多食客深夜觅食的好去处，在订餐平台的点餐次数蛮高。

因为是外卖，没有选择淋满羊肉咖喱和打上两个半生熟蛋的招牌煎饼，而是点了钱币煎饼（coin prata，六个$8）。煎得两面焦脆，带有嚼劲，搭配肉块马铃薯咖喱。

R K Eating House售卖南北印度风味美食。（陈爱薇摄）

北印度风味的牛油鸡（$7）和馕饼（naan）味道也不错。牛油鸡以番茄和洋葱煮成，是少数不辣且略带甜味的印度肉类料理，辛香料味道温和。

印度罗惹（$10）却让人失望，翻来翻去只有各种颜色的面粉团（很难分辨是加了鱼、虾或鸡），以及一块豆腐和炸鸡蛋。淋酱少了应有的花生味，不算辣但也不香，可能吃过很美味的印度罗惹，所以有了比较。